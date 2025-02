Lolli: “Il mio Deadpool, mercenario divertente”

Bologna, 18 febbraio 2025 – “Sono entrato alla Marvel con una selezione indetta dalla Casa delle Idee per trovare nuovi talenti. Non ero neppure sicuro di voler partecipare, ma da lì in poi, era il 2008, ho sempre lavorato per le major d’Oltreoceano. Devo dire che è stato anche un colpo di fortuna”. Matteo Lolli ha meno di quarant’anni ed è già un disegnatore affermato, lavora regolarmente con Marvel e Dc, su personaggi di punta come Deadpool, il cui ultimo film con Wolverine ha avuto un successo travolgente, e Harley Quinn, co-protagonista del controverso Joker: Folie a deux. È lui il protagonista di questa puntata di Il Resto di Bologna, il podcast della nostra redazione che potete ascoltare sul sito e sulle principali piattaforme audio.

Matteo Lolli al lavoro

Matteo Lolli, come è iniziata la sua passione per il disegno?

“Mio padre era un pittore amatoriale, ma molto bravo, e leggeva anche lui fumetti. Quindi, la passione è nata lì, ho fatto un corso di fumetto qui in città e, da lì, ho iniziato a frequentare l’ambiente dei professionisti e ho messo su un piccolo studio per cercare di entrare in questo mondo che tanto mi affascinava”.

Beh, direi che la missione è riuscita….

“È stato un un po’ un colpo di fortuna, partecipai con un collega e amico bolognese, Jacopo Camagni, a un concorso indetto dall’allora talent scout della Marvel, C.B.Cebulski, che cercava nuovi disegnatori in giro per il mondo. Io non ero convinto, perché non mi sentivo molto nelle mie corde il fumetto americano, però tentai comunque e alla fine andò bene, siamo entrati entrambi. E, dal 2008, è stato un continuo”.

Tra i personaggi per cui è noto c’è Deadpool, il mercenario sboccato che sta vivendo una seconda giovinezza. Perché ha così successo?

“Deadpool è stato il personaggio su cui ho lavorato per più anni, quasi sei, con tre miniserie e tanti albi del mensile. Penso che il successo sia dovuto a un mix riuscito di vari caratteri, con quella spruzzata di violenza cartoonistica che non guasta. Inoltre, lo scrittore che l’ha rilanciato, Jerry Duggan, gli ha dato un po’ più di profondità. Il primo film del mercenario è davvero divertente, uno dei più riusciti del genere”.

Ci sono altri personaggi a cui è legato?

“In Marvel, ho partecipato al rilancio degli X-Men con i Marauder, nei quali militavano Kitty Pride, Tempesta e Uomo Ghiaccio. Poi, quando sono passato alla Dc, ho avuto la fortuna di ‘imbattermi’ in Harley Quinn, nella sua comicità un po’ pazza è simile a Deadpool. Oggi lavoro per entrambi le case editrici ed è un grande privilegio”.

Lavora su carta o con la tavolozza digitale?

“In realtà uso entrambe. Il digitale ha un vantaggio notevole soprattutto perché, inchiostrandomi da solo, mi permette di saltare un passaggio e risparmio tempo. Il lato negativo, però, è che, potendo zoommare a piacimento, finisci per disegnare dettagli che, su carta, non faresti mai, e a volte perdi il bilanciamento della pagina. Per copertine e commissioni, invece scelgo matita, chine e pennelli”.

L’Intelligenza artificiale minaccia il suo lavoro e quello dei suoi colleghi?

“Nel mio settore, al momento, non vedo questo rischio, anche se mi rendo conto che tutto cambia velocemente. L’IA è uno strumento che potrebbe aprire questa strada persone che non sanno disegnare: ma le scorciatoie nascondono poi delle insidie, perché se non conosci il linguaggio del fumetto, poi alla fine è dura fare un buon lavoro. La qualità, certo, si abbasserebbe ulteriormente”.

Lì sono le case editrici che hanno il pallino. È una questione di costi…

“Sì, è vero. Però, se da un lato le grandi corporazioni ragionano in termini strettamente economici e la cosa mi può spaventare; dall’altro i vertici di queste società sono in stretto contatto con gli artisti, li stimano e sanno che il successo di un’opera dipende dalla qualità”.