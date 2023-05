Luca Bizzarri a Bologna: il ’rumore’ dei nostri politici

Bologna, 7 maggio 2023 – Se solo ci fosse qualcuno con loro, se solo avessero una persona con la quale confidarsi, forse almeno l’immagine (se non i contenuti) della politica italiana mostrerebbe un volto più accettabile, meno grottesco. E invece, il paradosso, l’inevitabile risata suscitata dalle esternazioni di chi è al potere ci accompagnano quotidianamente. Dichiarazioni, prese di posizione che hanno ispirato lo spettacolo di Luca Bizzarri , ‘ NonHannoUnAmico’ , che va in scena domani sera (ore 21) al Teatro delle Celebrazioni di via Saragozza.

Luca Bizzarri domani sera al teatro Celebrazioni

Bizzarri, il suo spettacolo racconta una Italia nelle mani di una classe politica a corto di argomenti.

"Il paradosso è che forse sarebbe meglio, per loro e per tutti noi, se gli argomenti non li avessero davvero. O se trovassero la decenza di non affrontarli, di non sentire il bisogno di dire la loro su ogni tema, da quelli più importanti a quelli poco significativi. Eviteremmo un insistente rumore d fondo, una chiacchiera da bar che io riporto nello spettacolo. ‘NonHannoUnAmico’ è la semplice documentazione di un quotidiano, assordante incalzare di punti di vista che nessuno ha chiesto e che, da quando esistono i social, è diventata la norma".

Il suo titolo ha sapore, in fondo, drammatico.

"Non era mia intenzione ironizzare sulla solitudine dei nostri politici, ma sul fatto che, e le loro parole lo testimoniano, sembrano davvero non avere al loro fianco qualcuno di cui fidarsi realmente, qualcuno al quale chiedere un consiglio. Un amico che possa dare un parere sull’inutilità di quello che stanno per postare e riesca a fermarli in tempo, per evitare che vengano, come succede, ridicolizzati".

Perché questa continua valanga di parole?

"Credo si tratti, banalmente, di vanità. Che poi si ritorce contro. Penso, ad esempio, all’intervista della neo segretaria del Pd Elly Schlein a Vogue dove ha parlato della sua consulente per l’armocromia. Ma che bisogno aveva una come lei, che cerca di far recuperare al suo partito una credibilità persa negli ultimi anni di dilungarsi su questo argomento? Non aveva niente di meglio di cui conversare? Non riescono a trattenersi, vogliono essere protagonisti sempre, anche di fuori della sfera della politica".

Lo spettacolo nasce da un blog di successo.

"Sì, NonHannoUnAmico è un appuntamento quotidiano, una sorta di contro-rassegna stampa che ogni giorno curo dopo aver letto le prime pagine dei quotidiani e aver ascoltato Radio Radicale. Il materiale sarebbe sufficiente per moltissime strisce, le fonti di ispirazione che ci offrono i politici sono davvero tantissime".

C’è qualche politico che, in maniera forse inconsapevole, ha seguito il suo consiglio?

"Uno c’è e non me lo sarei mai aspettato visti i suoi precedenti in fatto di esternazioni. Penso a Luigi Di Maio che è riuscito a mantenere un basso profilo. Ha resistito alla tentazione del post facile, è rimasto in silenzio ed ha trovato un buon posto di lavoro. Non lo avremmo mai immaginato...".

L’ultimo post imperdibile?

"Quello del presidente della Regione Veneto Luca Zaia che ha ricordato con un post l’anniversario del primo avvistamento del mostro di Lock Ness..."