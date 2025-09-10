Film a Bologna: Luca Guadagnino, set con le star la grande crisi di Open AI del 2023

Bologna, 10 settembre 2025 – Avvolto dal fascino post industriale, il set di ‘Artificial’, il nuovo film in progress di Luca Guadagnino, ha preso vita al Binario Centrale del Dumbo, luogo dato nel tempo a tanti festival bolognesi, da Booming a PhMuseum Days e fino al Future Film Festival.

Il regista di ‘Chiamami col tuo nome’, ‘Challengers’, ‘Queer’ e ‘After the Hunt’, appena presentato a Venezia 82, ha scelto anche Bologna per girare – tra Italia e California – la sua nuova opera, un biopic, che racconta le turbolente dinamiche di potere all’interno di Open AI nel 2023, culminate nel licenziamento e rapida riassunzione del Ceo Sam Altman.

Qualche giorno fa era stato all’Opificio Golinelli e ieri ha concluso le riprese allo scalo ferroviario di via Casarini, divenuto un fortino di van bianchi (si parla di 50 mezzi, tra van e camion, arrivati in città e di circa 200 maestranze) e una moltitudine di tecnici al lavoro. Ma anche scrigno segreto di scene con alcuni grandi attori del cast arrivati in città e alloggiati al Majestic, tra cui Mark Rylance, che interpreta Geoffrey Hinton, Nobel per la Fisica nel 2024, padrino dell’intelligenza artificiale coi suoi studi pionieristici nel campo del machine learning e allo stesso tempo anche colui che a lungo ha messo in guardia il mondo sul pericolo dell’AI, e Monica Barbaro, candidata agli ultimi Oscar come Miglior attrice non protagonista per il ruolo di Joan Baez nel film ‘A Complete Unknown’, qui nei panni di Mira Murati, ex direttrice tecnica di Open AI.

E poi Ike Barinholtz, che impersona Elon Musk. Yura Borisov, indimenticabile ‘Igor in Anora’ di Sean Young, qui nel ruolo dell’informatico Ilya Sutskever (co fondatore di Open AI), è già ripartito da qualche giorno, come del resto Andrew Garfield.

La troupe al lavoro negli spazi del Dumbo

Ma chissà come vedremo trasformato lo spazio del Binario, scelto da Guadagnino proprio per la sua forte identità ferroviaria. Ieri, sotto una struttura dirimpettaia con rampa, era stato allestito un ufficio all’aria aperta, e accanto brillavano al sole gli scaldavivande in acciaio tipici dei catering. Tutto attorno uno scenario di graffiti, street art, scritte al neon e un gran viavai.

Non è la prima volta che il regista siciliano gira sotto le Due Torri. L’episodio conclusivo della sua serie ‘We Are Who We Are’ del 2020, era stato girato anche al Locomotiv, scelto come club in cui i protagonisti Fraser e Caitlin andavano a vedere il concerto di Blood Orange. Dopo il concerto, mentre Caitlin percorre a piedi via Stalingrado, Fraser gira per Bologna si affaccia alla finestrella di via Piella, e raggiungono l’arco del Meloncello. Insomma, tanta Bologna.

In questo nuovo lungometraggio il focus del regista è il racconto delle culle dell’innovazione tecnologica italiana (e della Silicon Valley) e le relative architetture (il design è un suo pallino da sempre), quindi dalla Torre Intesa Sanpaolo di Renzo Piano a Torino alla mensa Olivetti di Ivrea, che divengono testimoni silenziose del conflitto in atto tra innovazione e memoria collettiva. In questo senso l’Opificio Golinelli è un luogo azzeccatissimo e il suo fondatore Marino Golinelli avrebbe sicuramente gioito perché viene riconosciuto l’aver creduto in un ecosistema aperto in cui convergono in maniera integrata le attività di educazione, formazione, ricerca, trasferimento tecnologico, incubazione, accelerazione, divulgazione e promozione delle scienze e delle arti.