Lucio Dalla e l'anniversario degli 80 anni dalla nascita, gli eventi in programma a Bologna

Lucio Dalla, a Bologna tanti eventi dal 1° marzo per l'anniversario degli 80 anni dalla nascita

Bologna, 23 febbraio 2023 - 'Lucio Ottanta' per celebrare l’indimenticabile artista nell’80esimo anniversario dalla nascita, ma non solo. Dallo sport alla solidarietà, dalla musica all’editoria: tutto, nel ricordo di Dalla.



Fondazione Lucio Dalla svela così il programma di iniziative 'Lucio Ottanta' che, dal primo al 5 marzo, coinvolgerà l’intera città con la collaborazione dei partner Bologna Sport Marathon, CIAO Discoteca italiana, Fondazione Policlinico Sant’Orsola, iCompany e Pressing Line, oltre a Qn-Resto del Carlino come media partner di tutti gli appuntamenti.

Il clou sarà rappresentato dalla speciale serata del 2 marzo al Teatro Celebrazioni (ore 21) con la prima edizione di 'CIAO - Rassegna Lucio Dalla'.

Lucio Dalla, la conferenza stampa delle iniziative per l'anniversario degli 80 anni dalla nascita



Sulla nostra testata, inoltre, troverete un ampio ventaglio di servizi su tutte le iniziative: si parte da lunedì prossimo con una settimana di podcast e tutte le puntate de “Il Resto di Bologna” dedicate a Lucio. Il 2 marzo, invece, i lettori troveranno online il longform di Quotidiano Nazionale sulla rassegna 'CIAO' e sugli 80 anni dalla nascita di Dalla, con interviste, approfondimenti e video-servizi, oltre alla copertura degli eventi di tutte le testate Monrif sui social e sui siti dei quotidiani. Si chiude il 4 marzo, giorno del compleanno dell’artista, quando i lettori troveranno con il loro giornale uno speciale di 16 pagine dedicato alla ricorrenza.

Ecco la panoramica completa di tutte le iniziative, in ordine cronologico.

L’affissione della lapide e del cartiglio storico, 1 marzo ore 11.30

Si parte il primo marzo con l’inaugurazione della lapide che i cugini di Dalla, insieme alla Fondazione, apporranno sulla casa natale dell’artista nella sua “Piazza Grande”, in piazza Cavour 2.



Subito dopo, in via d’Azeglio 15, la presentazione del cartiglio storico che indica l’ultima casa in cui il cantautore ha vissuto e lavorato. Un omaggio al rapporto intrinseco tra Lucio e la sua città, ancora visibile in molti angoli del centro storico e della periferia.



La prima edizione di 'CIAO - Rassegna Lucio Dalla per le forme innovative di musica e creatività', 2 marzo ore 21

Al Teatro Celebrazioni il 2 marzo alle 21 la prima rassegna musicale dedicata a Lucio Dalla, destinata a diventare una kermesse annuale. Un evento che vedrà la consegna dei primi prestigiosi premi “Ballerino Dalla”.



Non solo: “CIAO Contest. La musica di domani” sarà poi un’importante vetrina per i musicisti del futuro, con un doppio premio - dedicato a Canzone e Producer - per gli artisti ancora da scoprire.

Bologna Marathon 2023, dal 3 al 5 marzo

Bologna si prepara a correre a ritmo di musica. Il programma della Marathon 2023 parte il 3 marzo con l’Expo Village allestito al PalaDozza per accogliere i ‘runner’ e le gare in programma il 5. A Lucio Dalla saranno dedicate le medaglie consegnate ai vincitori della Maratona, della 30 km dei Portici e della Unipol Move Run Tune Up di 21 km.



Sul percorso di gara si esibiranno i 10 artisti selezionati grazie all’iniziativa “Se io fossi un angelo”, ideata da Bologna Sport Marathon e Fondazione Lucio Dalla. Le band e gli artisti individuati dal concorso saranno pubblicati sul sito www.bolognamarathon.run, mentre il 4 marzo alle 18 al PalaDozza ci sarà l’omaggio musicale della band siciliana ‘ibeatipaoli’.



Il libro e il progetto “Il parco della luna”, 4 e 5 marzo

Nasce dal lavoro del collettivo artistico torinese CIAO Discoteca italiana il progetto editoriale per l’infanzia 'Il parco della luna', illustrato dall’artista bolognese Sarah Mazzetti ed edito appunto da CIAO. Un volume che lascia parlare la poesia e le storie di Dalla: un libro di Lucio e per Lucio, con la storia di Sonny Boy al centro dei disegni.



La pubblicazione contribuirà alla realizzazione dell’omonimo progetto della Fondazione Sant’Orsola dedicato ai bambini ricoverati al Policlinico, che sarà realizzato nel giardino della struttura e accoglierà i piccoli pazienti del reparto di Pediatria, o i figli di coloro che necessitano delle cure e non sanno dove lasciare i propri bimbi.



“Sarà un’oasi da fiaba - spiega Trilli Zambonelli in rappresentanza della Fondazione -. Siamo grati alla Fondazione Lucio Dalla per darci la possibilità di costruire questo mondo da favola”.

Il libro sarà presentato al pubblico il 5 marzo alle 17.30 alla libreria Coop ambasciatori di via degli Orefici e i proventi (il 15% del prezzo di copertina) saranno devoluti al progetto di Fondazione Sant’Orsola.



Ma il cuore dei bolognesi è grande e non si ferma: il giorno precedente, il 4 marzo, ci sarà la cena solidale a casa di Lucio Dalla con il menu preparato dalla chef Viviana Varese del ristorante “VIVA Viviana Varese” di Milano. Per info e prenotazioni: [email protected]

Tutte le altre iniziative

Non ci si ferma qui: se Bologna era per Lucio come una mamma, Napoli forse può essere dipinta come un’amante. E così, il 4 marzo, inaugurerà una nuova tappa della mostra biografica dedicata all’artista.

La Repubblica di San Marino, invece, omaggerà Dalla con l’emissione di un francobollo speciale, per un ricordo destinato a durare nel tempo.