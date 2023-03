Bologna: al teatro Celebrazioni l’evento che ricorda Lucio Dalla: “Ha rivoluzionato la musica”. I premiati

Bologna, 2 marzo 2023 – Il teatro è gremito, il foyer anche. Sono tantissimi i giovani. Dietro al sipario appaiono gli occhiali di Lucio e sotto la scritta “Ciao. Rassegna Lucio Dalla”.

La serata presentata da Dario Ballantini insieme a Mille e organizzata in occasione dell’ottantesimo compleanno di Lucio Dalla. In prima fila ci sono il sindaco Matteo Lepore, la delegata alla Cultura Elena Di Gioia e nel pubblico, il presidente della fondazione Lucio Dalla, Andrea Facciano, e il discografico Michele Torpedine.

Sala gremita per il ricordo di Lucio al teatro Celebrazioni

Nel backstage arrivano i primi artisti: Pierdavide Carone e Giuse The Lizia. Per Mara Sattei “è un grande onore essere parte di questo evento per omaggiare Lucio Dalla. Le sue canzoni - aggiunge - hanno rivoluzionato la musica. Anna e Marco, la sera dei miracoli, Futura sono brani a cui sono molto legata”.

Anche per Colapesce Dimartino Lucio è un punto di riferimento che li ha influenzati “nelle melodie - dicono -, come uno zio, un parente che ti guarda dall’alto”.

Il cantautore Giovanni Truppi, che fa parte della giuria, aggiunge che “Lucio Dalla è stata una prime persone che ha sentito i provini della mia band”. Mentre per Maria Vittoria Baravelli, curatrice d’arte e art sharer, nella giuria di “Ciao”, il contest è modo per “mantenere fertile l’humus culturale di Bologna, che più di una città è uno stato d’animo”.

I premiati

Assegnato il premio “Ballerino Dalla” dedicati ai nuovi artisti. “Ai giovani è proibito volare” dice Lucio Dalla in uno dei video proiettati sul palco. E il premio “CIAO Contest. La musica di domani” nasce proprio per dare spazio ai nuovi artisti ancora non emersi all’attenzione del grande pubblico. Per consegnare il primo premio del “Ciao contest” sale sul palco il sindaco Matteo Lepore. Che ricorda il giorno in cui diecimila bolognesi si trovarono in piazza Maggiore per l’ultimo saluto a Dalla. Vince la categoria “producer” Francesco Faggi, classe 1999, con “Il mio posto”, cantata dalla sorella Elena Faggi.

Alberto Ferrari direttore generale della Banca di Bologna consegna invece il premio per la categoria “canzone” a “Techno pastorale” di MIGLIO, al secolo Alessia Zappamiglio, una giovane artista bresciana che vive sotto le Torri e mentre le note sfumano: “Grazie Bologna - dice la cantante -, sei la mia città e grazie Lucio”.

Poco dopo sale sul palco Pierdavide Carone, diretto da Dalla nell’ultimo festival di Sanremo, che ricorda con affetto e ironia Lucio che chiedeva al direttore d’orchestra Beppe Vessicchio: “Maestro sembro un maestro?”. Canta “Nanì”, portata al festival nel 2012, scritta dallo stesso Carone e da Lucio Dalla. E subito dopo intona “4/3/1943” accompagnato dalla sua chitarra. La versione è quella scritta da Paola Pallottino, senza censura della Rai: “E ancora adesso che bestemmio e bevo vino, per il ladri e le puttane sono Gesù Bambino”.

Carone consegna poi il primo riconoscimento delle categorie “big” a Mara Sattei che vince il Ballerino Dalla “artista” e si esibisce in Duemilaminuti e Shot.