Lucio Dalla, spunta un video all'edicola Carella mentre compra Il Resto del Carlino e Stadio

Lucio Dalla 'annusa' il profumo della carta stampata del Carlino (immagini Rai)

Caro amico ti festeggio, una serata per Lucio Dalla con premi agli artisti. Coupon per i lettori

Bologna, 2 marzo 2023 - Un video nascosto nei meandri del web mostra tutto l’amore di Lucio Dalla per la sua città, e per il nostro giornale (leggi lo speciale).

Spuntato come una gemma nascosta, e pubblicato su YouTube a giugno 2012 (ma girato ovviamente qualche anno prima), nel filmato targato Rai e 'Cose di Lucio' si vede il cantautore impegnato nella sua classica routine mattutina, mentre acquista il Resto del Carlino e Stadio.

Sono le 4.30, il sole non è ancora sorto e Dalla passeggia per la sua città, fino a raggiungere la storica edicola Carella in Porta San Vitale. Nemmeno il tempo di mettersi a canticchiare “Carlino e Stadio… Carlino e Stadio…”, e l’edicolante li ha già pronti in bella vista.

Dalla commenta immediatamente le notizie di sport, la Juventus sembra aver appena acquistato Nicolas Anelka (che in realtà arriverà in Serie A qualche anno più tardi), si mette a parlare della sua Virtus, scherza sulla Fortitudo.

Poi, la magia: il viso contro il giornale, l’odore della carta appena stampata e l’inchiostro che lo stregano. “L’odore della carta stampata, mi ammazza…”, dice lui. Poi la mano stretta al titolare dell’edicola, e via per continuare il tour sotto i portici.



D’altronde non ha mai fatto mistero, Lucio Dalla, della sua passione per i giornali. Tantissime le citazioni al riguardo, a cominciare da quella ‘Dark Bologna’ - brano spesso passato inosservato - che suona come un affresco delle Due Torri e un manifesto per l’intera città.



“Lungo l'autostrada da lontano ti vedrò / Ecco là le luci di San Luca - recita la canzone -. Entrando dentro al centro, l'auto si rovina un po’ / Bologna, ogni strada c'è una buca / Per prima cosa mangio una pizza da Altero / C’è un barista buffo, un tipo nero / Bologna, sai mi sei mancata un casino / Aspetto mezzanotte che il giornale comprerò / Lo stadio, il trotto, il Resto del Carlino”.