"Vorrei ambientare un fumetto a Bologna"

Bologna, 9 ottobre 2023 – “L’Intelligenza artificiale per creare immagini? Ne penso tutto il male possibile. Un artista deve saper disegnare, non può affidare a una macchina il compito di realizzare il lavoro. Il rischio è che la convenienza economica spinga i committenti e gli editori a utilizzarla sempre di più".

Lucio Filippucci, nato nel 1955 a Bologna, è uno dei più famosi disegnatori della Bonelli. Dalla sua mano sono scaturite tante avventure di Martin Mystere, il Detective dell’Impossibile ideato da Alfredo Castelli, e di Tex, icona immortale del western made in Italy. Da anni, Filippucci abita a Loiano, sull’Appennino, dove crea le sue opere e aiuta la moglie a curare i Giardini del Casoncello, un’oasi di piante e fiori cresciute con metodi naturali, una piccola gemma incastonata nei nostri monti.

"Disegno da quando avevo due anni, sui muri di casa (ride, ndr ), ma i miei maestri sono stati Giovanni Romanini e Roberto Raviola, in arte Magnus – racconta Filippucci –, quando sono uscito dal liceo sono andato ‘a bottega’ da loro". Poi il grande salto alla Bonelli, negli anni ’90, e con due personaggi molto longevi, Martin Mystere e Tex Willer. Piccolo rammarico, non essere mai riuscito a inserire Bologna nei fumetti: "Non ne ho mai avuto l’occasione, se non in alcune illustrazioni dove ho ripreso l’atmosfera dei portici. E ci penso costantemente a creare un fumetto ambientato a Bologna. Pur essendo cambiata la trovo una delle città più belle d’Italia".