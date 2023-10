Bologna sulla pelle, una maglia del Bfc per Federico Poggipollini

Bologna 24 ottobre 2023 – La tappa di "Indoor Tour 2023 - Dedicato a noi”, il concerto di Luciano Ligabue, nei giorni scorsi ha infiammato l’Unipol Arena di Casalecchio. Con lui sul palco Federico Poggipollini, il chitarrista e cantautore conosciuto anche come Capitan Fede, che, a sorpresa, indossa sul palco una maglia del Bologna FC personalizzata con il proprio nome.

Federico Poggipollini, storico chitarrista di Ligabue, sul palco dell'Unipol Arena con la maglia del Bologna (foto Instagram)

Il Bologna Football Club, che dal 2001 veste Macron, da quest’anno vanta come main sponsor sulla divisa da gara il nome del patron Joey Saputo. Oltre a quella classica rossoblù, la società e l’azienda di abbigliamento sportivo hanno presentato anche il kit away da trasferta, di colore bianco ma con una banda trasversale rossoblù e, recentemente, anche la terza maglia, caratterizzata da un suggestivo intreccio di rosso e di blu in una grafica optical.

Sui profili Instagram delle due aziende compare il reel della performance del cantautore, al concerto di Ligabue con la maglia, ricondiviso anche dallo stesso Poggiollini che commenta “che bomba, Bologna”.