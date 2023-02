Malika Ayane: "Adoro Puccini Ha anticipato persino il jazz"

Bologna, 15 febbraio 2023 – Formazione classica, esperienze teatrali, una conoscenza della musica che attraversa i linguaggi, dalle scritture cameristiche al pop, Malika Ayane è l’ospite questa sera del secondo appuntamento curato dal Teatro Comunale ’Parliamo d’opera’, dove artisti di estrazione sonora molto diversa sono invitati a raccontare i temi della stagione operistica. La conversazione in sala Farnese di Palazzo d’Accursio (ore 17.30, ingresso libero su prenotazione) questa volta sarà su Madama Butterfly di Giacomo Puccini, che debutta domenica al Comunale Nouveau.

Signora Ayane, la sua passione per la lirica ha radici molto profonde?

"Talmente profonde che, quando facevo parte del coro delle voci bianche del Teatro alla Scala, un giorno dissi a mia nonna, con lei condividevo l’amore per questo mondo, che quando avessi avuto una figlia, l’avrei chiamata Aida. E lei mi rispose, ‘E se avrai un maschio, lo chiamerai Falstaff?".

Più Verdi o Puccini?

"Difficile scegliere tra giganti. Ma Puccini ha sicuramente contribuito in maniera determinante alla mia apertura mentale, alla disponibilità all’ascolto. Ha anticipato le musiche che sarebbero arrivate nel secolo successivo. In molte sue arie si respira l’ebbrezza di quel suono che poi sarebbe diventato il jazz e avrebbe determinato la mia carriera, sino a oggi".

Quali rappresentazioni della Butterfly ricorda?

"Tra le tantissime alle quali ho assistito, sicuramente la prima, ero una studentessa, allestimento scolastico senza orchestra, ma i brividi c’erano già. E poi, molto tempo dopo, una indimenticabile versione al Metropolitan di New York. Una Butterfly super minimalista con gli interpreti che si muovevano all’interno di un cubo nero con gesti essenziali, ispirati alla tradizione giapponese del teatro Kabuki".

Due scenari agli antipodi. Ma il messaggio va al di là del tempo.

"Certo, e questo vale per Madama Butterfly come per tutte le grandi opere. Siamo nel cuore delle radici culturali italiane, è passato oltre un secolo, ma quando quelle arie arrivano dai cantanti alle nostre orecchie, avviene la magia. E tutti le sentiamo come personali, come se fossero dirette a ognuno di noi. Come se a ognuno di noi raccontassero una storia attualissima".

Come quella di Madama Butterfly?

"Sì, si tratta di temi eterni. Questo, da un lato, mi rincuora. Sapere che l’essere umano, la sua maniera di farsi attraversare dai sentimenti non è cambiata, mi dà conforto. Dall’altro ci accorgiamo che i personaggi della Butterfly, le loro vicende hanno ancora molto a che fare con la quotidianità che viviamo. Donne abbandonate, che non hanno alcun diritto, il colonialismo, la sopraffazione sono realtà con le quali ci confrontiamo ogni giorno. Opere che non hanno bisogno di ‘attualizzazioni’ quelle liriche, perché attualissime lo sono dall’inizio".