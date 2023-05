Maltempo a Bologna oggi, gli spettacoli annullati

B ologna, 17 maggio 2023 – A causa del maltempo, molti eventi in programma per oggi e per i prossimi giorni sono rimandati.

Tra i tanti, segnaliamo il concerto 'Le 8 Stagioni' a favore di Ant, previsto questa sera alle 21 al Teatro Auditorium Manzoni, è rinviato a data da destinarsi nel rispetto delle disposizioni fornite dal Teatro Comunale e dalla Protezione Civile.

E' annullato anche l'evento dell’Accademia delle Belle Arti 'RipArazioni - rielaborare ad arte', previsto domani dalle 16 alle 20 in piazza Raviola, a seguito dell'ordinanza che sospende la Didattica.

Il workshop è rinviato a data da destinarsi. Di conseguenza, anche la sfilata degli studenti e delle studentesse di Fashion Design, in programma sabato alle 21.30 e alle 22.30 nelle piazze Raviola e Puntoni, è annullata.