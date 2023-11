Malto, partenza sprint: si degusta birra di qualità. E Inoki accende il pubblico

Bologna, 11 novembre 2023 – Beered Festival è appena iniziato ed è già un successo, così come Malto Beer Expo, che lo ospita, all’Unipol Arena. Una tre giorni dalla doppia anima, quella dedicata alla birra e quella votata alla musica, che si intrecciano tra talk, laboratori, degustazioni e poi, quando cala il sole, concerti con ospiti d’eccezione. Un evento dedicato alla storia della birra artigianale italiana ed estera, con la media partnership di Qn - il Resto del Carlino, che abbraccia però il mondo della musica dal vivo: quando le luci si spengono su Malto Beer Expo, alle 19.30, ecco infatti che si accendono sul Beered Festival.

La festa della birra all'Unipol Arena (foto Schicchi)

Ieri, protagonista della prima serata in musica è stato il famosissimo rapper bolognese Inoki con il suo dj set, preceduto sul palco dal collettivo reggae e hiphop Jungle Army e seguito dai Mellow Mood con, in chiusura, il rap poetico di Claver Gold.

Uno spettacolo speciale che non finisce certo qui: stasera tocca al cantautore Federico Aicardi, alle 19.30, che lascerà il palco alle 20.15 ad Alan Sorrenti. Toccherà poi al groove napoletano di Napoli Segreta seguito sul palco dal gruppo electro house Crookers. E a mezzanotte e mezza, il palco sarà del dj Bia Pils; lo show si chiuderà infine con Dj Ralf, atteso all’una e un quarto.

Domani infine sul palco ecco lo ska de Le Braghe Corte, che lascerà il posto al punk rock dei Rats a sua volta seguito dai Nobraino, per poi chiudere con il dj set dello Stato Sociale o Teppa Bros alle 23.10.

Sempre domani, poi, all’Expo saranno consegnati i Beer Pop Awards, premi alla migliore birra e al migliore birrificio votati dal pubblico nei due giorni precedenti. Nell’ambito della manifestazione si terrà anche la seconda edizione del concorso Birra dell’anno ’Harvest beers 2023’, che premia le migliori birre artigianali prodotte con luppolo appena raccolto.

Restano dunque due pomeriggi per approfittare di degustazioni, masterclass e laboratori proposti da Malto Beer Expo, alla scoperta di oltre 200 tipi di birra da una cinquantina di birrifici diversi, e altrettante serate all’insegna della bella musica, che si fonde con la promozione della birra di qualità e del buon cibo. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.boxerticket.iteventimalto. Qui si possono anche acquistare i biglietti di ingresso, che vanno da 8 euro per il ticket giornaliero a 16 euro per l’abbonamento ai tre giorni; 22 euro invece è il costo del tour degustazione.