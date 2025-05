La mamma (e la tata) di Vasco Rossi nella foto dolcissima del rocker

Bologna, 11 maggio 2025 – Un omaggio sentito e commovente, quello che Vasco Rossi ha voluto dedicare alla sua mamma Novella, in occasione della Festa della mamma.

Pubblicando una foto su Instagram che ritrae Novella insieme a Ivana, la sua tata, il rocker di Zocca ha condiviso un pezzo intimo e autentico della sua infanzia.

“Auguri alla mia e a tutte le mamme!!! In questa foto la mia mamma Novella è con Ivana (a sinistra), la mia tata. Siamo andati ad abitare in casa sua quando avevo due anni e lei 15. Siamo cresciuti insieme”, scrive Vasco, ricordando gli anni della sua giovinezza. Vasco racconta di come, fin da piccolo, in casa si parlasse esclusivamente italiano, una scelta voluta dalle madri della sua generazione, desiderose che i propri figli crescessero con quella lingua.

A destra, la foto di mamma Novella e della tata Ivana affidata al profilo social di Vasco Rossi nel giorno della Festa della Mamma, l'11 maggio 2025

“Io capisco benissimo il dialetto, ma non lo parlo bene”, confessa, ripensando ai tempi in cui, a Zocca, lui rappresentava una delle prime generazioni a vivere quel cambiamento. “Sono stato fortunato perché ho vissuto un periodo di rivoluzione che ha portato molte cose nuove, compresa la musica. Eravamo la generazione rock’n’roll”.

Tra le storie pubblicate e il post, Vasco ha condiviso anche un video in cui parla direttamente la madre: “Vasco ha sempre suonato, suonava benissimo la chitarra. Voleva provare anche a casa e mi chiedeva di fare la seconda voce. Io sbagliavo, e lui mi sgridava. Era tremendo”.

Un’infanzia felice, quella a casa Rossi: “La mia era un’infanzia molto positiva, serena, direi proprio felice, anche se la mia era una famiglia che non arrivava alla fine del mese. Mia mamma mi mandava gli ultimi giorni nei negozi a comprare le cose e poi a dire ‘segni’ perché lei si vergognava e quindi se andavo io che ero bambino era più facile”.

Parole che raccontano un tempo difficile, ma illuminato dall’amore materno: “Non mi è mai mancato niente perché evidentemente l’amore della madre e del padre ti riempie anche se i soldi non ci sono”.

“Grazie mamma Novella, la più bella, la più Rock”, scrive Vasco a conclusione di questo viaggio nei ricordi, un omaggio che sa di amore e di riconoscenza, un legame che resiste forte e luminoso, come solo quello tra madre e figlio sa essere.