Marco Mengoni a Bologna, i fan accampati davanti al Dall’Ara prima del concerto

Bologna, 1 luglio 2023 - Cantano ‘Due Vite’ i fan (video), aspettando il concerto di questa sera di Marco Mengoni al Dall’Ara (quasi tutto esaurito). Alcuni sono in fila da ieri sera, altri sono arrivati all’alba per il vincitore dell’ultimo festival di Sanremo, che sta girando tutta Italia con il suo ‘Marco negli Stadi tour 2023’.

Sophia Jlidi, 24 anni, viene dalla Svizzera. "Da due anni lo seguo ovunque - dice -. Tra tutte le sue canzoni non potrei scegliere, i suoi testi sono profondi, emozionanti, forse le mie preferite sono 'Ti ho voluto bene veramente' e 'Sai che'". Con lei c'è Francesco Angelotti, 30 anni, si sono conosciuti in fila, sono appostati da questa mattina all'alba. Francesco viene da Reggio Emilia e ascolta Mengoni "da 7 anni - racconta -. Quando ha vinto Sanremo è stata una gioia immensa, ovviamente tifavo per lui. Ho fatto tutti i tour, non ne ho perso uno".

All'entrata dello stadio Barbara Sarno, 39 anni di Milano, è tra quelli che cantano a squarciagola l'ultimo successo di Mengoni. "Da dove viene la passione? E' stata mia figlia a farmelo conoscere e ora andiamo insieme a tutti i concerti".

Dopo le date italiane, Mengoni sarà impegnato in autunno nella sua tournée europea, che prevede concerti a Barcellona, Bruxelles, Amsterdam, Parigi, Francoforte, Vienna, Zurigo e Monaco di Baviera. "Probabilmente lo seguiremo anche lì - sorride Elisa Faelli, 40 anni di Parma - ci divertiamo, di suoi concerti ne abbiamo fatti talmente tanti che ormai quasi si può dire che ci siamo abituate".

Claudia Borrani di Gradara e Barbara Giorgi di Gabicce Mare, se li sono addirittura tatuati i testi di Mengoni: 'Devi mostrati invincibile, collezionare trofei, ma quando piangi in silenzio scopri davvero chi sei', è il tatuaggio di Claudia, tratto da 'Esseri umani', "legato a un momento particolare della mia vita", spiega. Mentre Barbara ha inciso sul braccio: 'E ti abbraccerò per darti forza sempre'. "Sono parole che non devo dimenticare", dice.