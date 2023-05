Marianna Morandi, una vita a ritmo di musica: dal padre Gianni all’ex Biagio Antonacci

Bologna, 9 maggio 2023 – Da piccola, a soli sette anni, era lei a interpretare il brano del padre Gianni ‘Sei forte papà’, oggi invece è Marianna Morandi ad ascoltare le canzoni scritte dal figlio Paolo Antonacci, dalle hit ‘Mille’ e ‘La dolce vita’ ai successi di Sanremo come ‘Tango’ di Tananai e ‘Made in Italy’ di Rosa Chemical.

Marianna e Gianni Morandi: lo stesso sorriso

Ospite questo pomeriggio di ‘Oggi è un altro giorno” su Rai1, insieme alla madre Laura Efrikian, attrice e annunciatrice negli anni ‘60 e ‘70; Marianna si è raccontata a cuore aperto spaziando tra i ricordi d’infanzia con i genitori all’orgoglio per le strade intraprese dai figli Paolo e Giovanni.

Se Marianna, con un passato da attrice, è sempre stata circondata dalla musica grazie al padre Gianni Morandi, lo stesso non poteva che succedere anche ai suoi due figli (d’arte), nati dalla relazione con Biagio Antonacci. Il primo, classe 1995, è lanciato nella carriera di autore di brani di successo, mentre il secondo, classe 2001, è un rap, presentatore radiofonico e attore. La musica scorre, dunque, nelle loro vene.

Marianna Morandi ha raccontato durante il programma condotto da Serena Bortone di aver abbandonato il mondo del cinema e della tv per dedicarsi a tempo pieno alla famiglia. “Ho deciso che dovevo dedicarmi ai miei figli, così è venuto serenamente quando è nato Paolo. Volevo seguire i miei figli e stare vicino a loro. Per me non è stata una rinuncia, non avrei potuto fare altrimenti”, ha ammesso senza rimpianti.

Racconti e dettagli di una vita privata tenuta il più possibile, nonostante la notorietà dei protagonisti, lontana dai riflettori ma tornata alla ribalta ieri dopo la pubblicazione dell’intervista di Biagio Antonacci al ‘Corriere della Sera’. Il cantautore, che giovedì pubblicherà il nuovo singolo “tridimensionale”, oltre a ripercorrere gli esordi e la fasi più importanti della sua carriera si è messo a nudo parlando di argomenti intimi. Antonacci ha confessato, infatti, di avere un rapporto drammatico con i sensi di colpa.

E alla domanda su quale fosse il più grande della sua vita, Biagio ha parlato proprio della relazione, iniziata nel 1993 e terminata nel 2002, con Marianna. “Quando ho deciso di non vivere più nella stessa casa con la madre dei miei primi due figli. Provavo un grande senso di colpa per i figli. A volte chi rimane male non rema a favore, ma poi il tempo vince, l’amore vince”.

Una confessione letta anche da Marianna che a domanda diretta non si è tirata indietro, ma ha voluto rassicurare l’ex compagno. “I sensi di colpa ce li abbiamo tutti soprattutto davanti alle separazioni e davanti ai figli, fa parte del percorso. Lui è un padre eccezionale – ha precisato Marianna – non deve avere sensi di colpa perché è stato bravo”.