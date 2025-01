Masotti racconta San Donato e i suoi umarells

Bologna, 17 gennaio 2025 – Oltre al centro storico c’è di più: le periferie. Ne è convinto il protagonista della puntata di oggi del nostro podcast ’il Resto di Bologna’ (si può scaricare sulle principali app, da Spotify in avanti): Danilo Masotti. Lo scrittore, influencer e soprattutto “quello degli umarells”, come spesso viene definito, racconta all’interno della rubrica ’Il mio quartiere’, la zona in cui abita: San Donato. Tra umarells che guardano i cantieri, gente che fa l’aperitivo “nella zona ’fighetta’ del quartiere, la Cirenaica”, e tanti negozi di vicinato, “a San Donato c’è tutto quello di cui la gente ha bisogno”.

L’intento è chiaro: “Andare oltre alla solita narrazione di Bologna con due o tre strade del centro storico e la bella immagine di San Luca. A me piace far vedere e raccontare le piazze di San Donnino, i cassonetti di Hera e i prodigi della Carta Smeraldo, oltre ovviamente al rito del ’rusco’ che piace tanto agli umarells”, insiste il protagonista della puntata del ’Resto di Bologna’.

Non manca lo storytelling sugli umarells di San Donato:“Qui sono multiculturali, ma la postura è la stessa: mano dietro la schiena e sguardo verso i lavori del tram”.

Non c’è solo il tour immaginario intorno alla “Disneyland dei cantieri”: l’influencer, infatti, include nel suo itinerario l’ormai famosa piazza degli Umarells (sempre in Cirenaica) e le tante piazze del quartiere che spesso posta su Facebook per lanciare qualche dibattito “sul benessere fuori controllo di Bologna”. Un benessere – ammette – che “c’è anche a San Donato”.