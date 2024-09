Matrimonio Ignazio Boschetto de Il Volo: si è sposato a San Lazzaro (Bologna) con la sua Michelle A celebrare le nozze la sindaca Marilena Pillati: “Ero emozionata e felice per le mie prime nozze da primo cittadino”. La sposa in pizzo bianco nel vestito scelto all’atelier di Elisabetta Garuffi ‘Tosca spose’ di via Farini, lui in doppiopetto blu e camicia bianca