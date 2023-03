Max Pezzali a Bologna: "Voglio solo farvi cantare"

Max Pezzali: attesissimo il concerto a Bologna

Bologna, 28 marzo 2023 – Ci sono proprio tutte. Max Pezzali sbarca stasera e domani con le sue hit generazionali a Casalecchio per mettere mano alla playlist dei ricordi e tornare ad inseguire il mito americano in sella ad una Harley bardata di sogni come in quel lontano Castrocaro ’91 da cui è nata una delle avventure più fortunate del pop italiano. D’altronde cos’era 883 se non un modello della casa motociclistica di Milwaukee? Iscritto a scienze politiche, Pezzali avrebbe potuto fare l’amministratore, il politico, l’agente diplomatico, il giornalista, ma il suo cammino universitario si fermò davanti all’esame di statistica e, una volta terminato il servizio civile, scelse quella musica che gli regala due Unipol Arena gremite (apertura ore 19, mercoledì sold out). FOCUS / La scaletta del concerto Pezzali, che idea c’è dietro a questo spettacolo? "La stessa sviluppata l’estate scorsa tra gli spalti di San Siro, trasformare l’arena in un grande karaoke". Si va da ’Sei un mito’ a ’Con un deca’ passando attraverso ’Hanno ucciso l’Uomo Ragno’, ’Nord Sud Ovest Est’ e tutte le altre. Pubblico protagonista, dunque. "Assolutamente. È proprio la gente che nel tempo mi ha dato la possibilità di accumulare questo repertorio ed è giusto...