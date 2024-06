Max Pezzali a Bologna, dalla scaletta al servizio navetta: le informazioni sul concerto

Bologna, 20 giugno 2024 – Quest’estate Max Pezzali torna negli stadi, suo habitat naturale. Il cantautore pavese, dopo la fortunata stagione di live 2022-2023 e lo show del settembre 2023 al Circo Massimo per i 30 anni di carriera, ha dato inizio con un concerto a Trieste del 9 giugno al tour ‘Max Forever (Hits Only)’, che conta 10 date suddivise in 7 diverse città. Sabato 22 e domenica 23 giugno Max si esibisce allo stadio Dall’Ara di Bologna e il servizio di trasporto pubblico Tper, per l’occasione, ha attivato una linea di bus speciali con corse disponibili ogni 9 minuti.

L’evento

‘Max Forever (Hits Only)’ anticipa l’uscita della serie tv ‘Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883’, che sarà trasmessa da Sky a partire dal prossimo ottobre. Il tour, che si chiude con il live di Bari in programma per il 13 luglio, vede come protagonisti i brani più celebri di Max Pezzali. Dalla prima parte di carriera trascorsa insieme a Mauro Repetto negli 883 fino al ventennio successivo da solista, il concerto consiste in una carrellata di circa 30 canzoni che hanno appassionato varie generazioni di italiani, tratte dai 21 album della sua lunga discografia.

Oltre due ore di esibizione ricche di brani leggendari da cantare a squarciagola come ‘Hanno ucciso l’uomo ragno’, ‘Nord Sud Ovest Est’, ‘Eccoti’, ‘Tieni il Tempo’ e molti altri ancora.

La scaletta

L’ordine delle canzoni del prossimo c on certo bolognese, pur essendoci la possibilità di qualche modifica, può rimanere lo stesso dei live precedenti.

A seguire, ecco la lista delle canzoni con le quali Max Pezzali ha infiammato il palco dello stadio Olimpico di Torino, nella serata di mercoledì 19 giugno, e che molto probabilmente porterà anche al Dall’Ara sabato 22 e domenica 23:

– Viaggio al centro del mondo

– Bella vera

– La regina del celebrità

– La regola dell’amico

– Io ci sarò

– Come deve andare

– Rotta x casa di Dio

– La radio a 1000 watt

– Sei fantastica

– Il grande incubo

– Discoteche abbandonate

– Sei un mito

– Nella notte

– Weekend

– La lunga estate caldissima

– Una canzone d’amore

– Come mai

– Nessun rimpianto

– Eccoti

– Ci sono anch’io

– La dura legge del gol

– Hanno ucciso l’Uomo Ragno

– Non me la menare / Te la tiri / 6 1 sfigato

– Jolly Blue

– Gli anni

– Grazie mille

– Nord sud ovest est

– Tieni il tempo

– Con un deca

Servizio bus attivo

In vista dell’evento musicale in programma sabato 22 e domenica 23 giugno, Tper ha reso nota la disponibilità di un servizio di bus speciale. La linea 77/, infatti, collega direttamente il parcheggio Tanari e lo stadio Dall’Ara, senza fermate intermedie, con corse in programma ogni 9 minuti attive dalle 17 alle 20.30 circa.

Il parcheggio di interscambio Tanari, situato in via Luigi Tanari al civico 17, rappresenta un vantaggio per chi si reca al concerto in auto: la sosta delle vetture è infatti gratuita se si utilizza il bus navetta 77/.

Il servizio speciale di bus è utilizzabile alla normale tariffa urbana Tper in vigore. Sono validi, perciò, tutti i titoli di viaggio inerenti all’area urbana di Bologna, dai biglietti agli abbonamenti. Il biglietto, inoltre, è acquistabile anche tramite l’app Roger, prima di salire a bordo del bus.

Una volta terminato il concerto, i bus presenti nei pressi dello stadio in via Andrea Costa garantiscono in pochi minuti il ritorno al parcheggio Tanari.