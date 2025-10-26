Bologna abbraccia Marco Mengoni: concerti all’Unipol Arena e pausa al ristorante Donatello

Bologna, 26 ottobre 2025 - Una collezione dei momenti più significativi delle due date all’Unipol Arena e una foto al ristorante Donatello. Sono i contenuti apparsi sui social che ritraggono Marco Mengoni (foto) durante le ore trascorse in città. Il reel pubblicato sul suo profilo è accompagnato da un ringraziamento alla città che lo ha accolto con calore il 24 e 25 ottobre. Chi segue l’artista sa che è un piccolo regalo per i fan, ogni palazzetto ha la propria collezione di scatti.

Il tour ‘Marco Mengoni - Live in Europe’

Il concerto ha percorso 16 anni di carriera di Mengoni, da ‘Ti ho voluto bene veramente’, ‘Guerriero’ e ‘Sai che’ a ‘Esseri umani’. Strutturata come uno spettacolo teatrale in sei capitoli, la data di venerdì aveva lasciato margine anche all’improvvisazione di ‘Parole in circolo’ per un fan. Poi, rivolgendosi al pubblico Mengoni aveva confessato: "Questo spettacolo nasce dalla volontà di uscire dal periodo più duro della mia vita. ‘Catarsi’ significa anche andare oltre i momenti di crisi. Ci vuole coraggio per salire sul palco e far trascorrere due ore di divertimento ed emotività alla gente, senza però scordarsi che ci sono ancora persone che vedono violati i propri diritti e la propria dignità”.

Marco Mengoni a Bologna, la magia del concerto all'Unipol Arena (FotoSchicchi)

Il live si è chiuso lanciando un messaggio politico sul banner alle spalle del cantante: “Le persone che hanno lavorato a questo spettacolo sono contro il genocidio e ogni forma di violenza perpetrata in ogni parte del mondo”.

Pausa al ristorante Donatello

Dopo il concerto di venerdì, Mengoni si è concesso una pausa al Ristorante Donatello di via Righi. Ne è prova una foto apparsa sui social del locale assieme al titolare, Riccardo Fanciullacci. Punto di riferimento della cucina bolognese, Donatello è uno dei ristoranti preferiti dai vip che passano sotto le Torri. Uno degli ultimi ad esserci stato prima di Mengoni è il comico Angelo Duro, che era a Bologna a metà ottobre con lo spettacolo ‘Ho tre belle notizie’.

Il rapporto con Bologna

Anche durante il concerto di venerdì 24 ottobre all’Unipol, Mengoni aveva sottolineato lo stretto legame con la città: “Non voglio fare paragoni o creare inutili competizioni, ma Bologna è proprio speciale – aveva detto sul palco – . Siamo in uno dei palazzetti più belli d'Italia. Sono onorato di suonarci. Vi ringrazio per tutta la vostra fiducia, perché oggi siete venuti al mio concerto senza che fosse uscito un altro disco”.