Mengoni pronto al bis: "Questo sono io"

"L’idea di questo spettacolo è immergere il pop nell’opera perché mi sento, con orgoglio, un cantante popolare" assicura Marco Mengoni parlando di quel Live in Europe 2025 che l’offre in pasto oggi e domani ai voraci appetiti dell’Unipol Arena. Il tour indoor non è soltanto la continuazione naturale di quello estivo negli stadi: è un cambio di pelle, un nuovo capitolo di un racconto che l’idolo di Ronciglione porta avanti da anni, intrecciando musica e visioni, riflessioni intime e scenografie capaci di tradurre in immagini i processi dell’esistenza. Decostruire per ricostruire: così funziona la vita, secondo lui. Così funziona pure il suo kolossal da palasport.

"Dopo ogni crollo si ricomincia, magari camminando tra le rovine in cerca di qualcosa di caro da cui iniziare l’opera; scavare, rimuovere ciò che è superfluo, rimettere in ordine ciò che resta e ripartire da lì, assieme agli altri" sottolinea lui, reduce dal duetto con Annalisa di Piazza San Marco. "Oggi che la condivisione non è più una priorità, mi vien da dire che un atteggiamento del genere può apparire anche un po’ rivoluzionario". Dopo la scomparsa della madre, nel 2024, Marco ha conosciuto un dolore che non ha lasciato scampo. Un terremoto, lo definisce. Un silenzio assordante che lo ha costretto a guardarsi dentro, senza maschere, senza scorciatoie. "Questo tour sono io. È la mia esperienza, la mia visione del mondo, ciò che ho imparato dalle gioie e dal dolore. La musica mi serve per raccontarlo e per ricordarmi che c’è bellezza pure nella fragilità". La sua musica, oggi, ha il respiro della tragedia greca: cruda, necessaria, senza sconti. Ogni atto dello show è una fase di un percorso universale: il dolore, il conflitto, l’elaborazione, fino alla catarsi. È una sorta di psicoterapia collettiva, dove la voce e le note diventano strumenti di cura. Non più l’urgenza di piacere a tutti, ma il bisogno di dire la verità, di concedersi l’ascolto.

Il palcoscenico, in questo nuovo viaggio, diventa uno specchio. Mengoni si mostra nudo, vulnerabile, quasi disarmato. Ma è in quella nudità che ritrova la forza. Il pubblico, specchiandosi a sua volta, ne coglie l’autenticità. Un cammino che per Marco parte dalla perdita, attraversa le macerie, e arriva a una nuova nascita. Il pubblico, come un coro antico, accompagna la sua voce. E in quell’abbraccio di migliaia di persone, l’uomo e l’artista si ricostruiscono l’uno con l’altro.