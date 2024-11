Michele Placido e Federica Luna Vincenti a Bologna: sala gremita e applausi all’Odeon

Bologna, 12 novembre 2024 - Prima di entrare in sala Michele Placido si accende una sigaretta su via Mascarella, accanto alla locandina del suo “Eterno visionario”. Qualcuno si avvicina per una foto, qualcun altro varca la soglia dell’Odeon senza farci caso, forse perché è raro e straordinario che un regista del calibro di Placido si fermi con gli spettatori prima di presentarsi sullo schermo.

Michele Placido e Federica Luna Vincenti all’Odeon di Bologna (foto Schicchi)

Saluta la sala gremita assieme a Federica Luna Vincenti, produttrice e protagonista del film con Fabrizio Bentivoglio e Valeria Bruni Tedeschi. L’eterno visionario è Luigi Pirandello (Bentivoglio), che rivive il fascino e la magia dei personaggi che hanno popolato la sua vita e ispirato la sua arte. Pirandello che Placido definisce suo “padre putativo. Penso di aver recitato più di 500 volte ‘L’uomo dal fiore in bocca’ - spiega -. È il testo con cui sono entrato all’Accademia nazionale d’Arte drammatica Silvio d’Amico. Anche al Duse di Bologna porterò uno spettacolo su Pirandello, Trilogia di un visionario”. “Ieri ricevuto la telefonata di Giuseppe Tornatore, siciliano come Pirandello - commenta commosso il regista -. Sono ancora emozionato per i complimenti”. Vincenti interpreta Marta Abba, attrice eletta a musa ispiratrice dello scrittore premio Nobel. Ruolo che “doveva essere interpretato da Miriam Leone - rivela Vincenti -, ma è rimasta incinta qualche settimana dopo. Devo ringraziare la divina provvidenza e mio marito (Michele Placido, ndr)”, sorride.