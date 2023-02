Mihajlovic: ecco LeMiha, linea di abbigliamento di moglie e figlie

Arianna Mihajlovich indossa capi della nuova linea di abbigliamento 'LeMiha', creata con le figlie Virginia e Viktorija (Instagram)

Bologna, 19 febbraio 2023 – Si chiama ‘LeMiha’ la nuova linea di abbigliamento creata da Arianna Rapaccioni, moglie dell’indimenticabile Sinisa Mihajlovic (ex allenatore del Bologna, morto due mesi fa per una leucemia), e dalle due figlie della coppia, Virginia e Viktorija. Per ora del brand esiste il profilo ufficiale su Instagram e alcune foto con l’ultima pubblicata un paio di giorni fa da Arianna sul proprio profilo personale e accompagnata dalla frase “Coming soon” (Prossimamente), in cui si vedono due lavori indossati da lei stessa: una gonna nera con i classici rosoni all’uncinetto e una borsa colorata di fiori. Tutto fatto a mano.

Proprio l’uncinetto, passione di Arianna, pare essere il fulcro della nuova linea di abbigliamento che ha già riscosso i primi consensi dei tanti follower della moglie di Sinisa, che anche attraverso il brand ‘LeMiha’, creato insieme alle figlie, vuole dimostrare quello che ha scritto in un recente post sempre su Instagram. “Nonostante il dolore io LA VITA LA AMO e non voglio perdermi nemmeno un istante di ciò che mi riserverà”.

Il ricordo di Sinisa resta indelebile per tutta la famiglia, a partire proprio da Arianna che lo ricorda sempre e dalle figlie con Viktorija che il giorno di San Valentino sul proprio profilo Instagram personale ha postato un biglietto che il padre le aveva scritto durante la malattia in cui si legge la frase “Non ci sarà mai un uomo che ti ami quanto tuo papà”.

Naturalmente Mihajlovic resta nel cuore anche di tanti amici tra cui i giocatori del suo Bologna. Proprio ieri il capitano rossoblù Roberto Soriano, dopo essere tornato a segnare firmando l’1-0 che ha portato il Bologna a vincere 2-1 conto la Sampdoria, intervistato da un giornalista anche sull’indimenticato mister, si è commosso. "Voglio pensare che questo gol sia arrivato anche grazie a Sinisa – ha detto poi –, mi piace pensare sia stato lui a farmi segnare in questo stadio dove abbiamo passato dei momenti belli". Sinisa sempre nel cuore, tra ricordi, pensieri e colori.