Bologna, Modernissimo per sognare: il nuovo cinema si svela

Bologna, 21 novembre 2023 – “La città oggi ritrova un luogo speciale. Il grande cinema del passato dialogherà con il grande cinema del presente, guardando al futuro”. Con queste parole Gian Luca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, inaugura il cinema Modernissimo, sala storica tra piazza Re Enzo e via Rizzoli, a un passo da piazza Maggiore. Con lui, il presidente della Cineteca Marco Bellocchio, la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni e il sindaco Matteo Lepore. Uno scrigno sotterraneo, regno della fantasia e del sogno. Una sala che Marco Bellocchio accosta a Federico Fellini.

E sono proprio i personaggi di Amarcord che accolgono gli spettatori prima di entrare in sala, con il manifesto dipinto da Giuliano Geleng per il film del regista riminese. Il progetto di riqualificazione della sala è stato affidato allo scenografo Giancarlo Basili.

Il taglio del nastro: l'inaugurazione del nuovo cinema Modernissimo (FotoSchicchi)

Uno scenografo, e non un architetto, perché “la struttura architettonica del Modernissimo era già data, mentre noi avevamo bisogno di un artista che ci facesse sognare e facesse del Modernissimo il luogo della sorpresa, ci facesse entrare in quest' Atlantide del cinema”, spiega Farinelli.

“Abbiamo realizzato un progetto visionario. Nato da una grande ricerca, con gli stessi spazi e la stessa architettura essenziale”, racconta Basili, che ha seguito un doppio registro per la realizzazione. Ha mantenuto le tracce originali rimaste, cancellando i rimaneggiamenti degli anni Cinquanta e Sessanta ma, partendo dalle fotografie e dal progetto dell'epoca (preziosamente conservato dalla famiglia Vasio, proprietaria del palazzo), ha immaginato anche la realizzazione di un luogo che celebrasse il cinema.

Dieci giorni di festa con tanti vip

La festa d’inaugurazione è lunga dieci giorni con un parterre di ospiti che va dal regista Wes Anderson (che sarà protagonista di diversi interventi da sabato 25 a lunedì 27 novembre) all'attore protagonista del film La mosca, Jeff Goldblum.

Poi il presidente della Cineteca Bellocchio, Marco Tullio Giordana, Luca Bigazzi, Francesco Piccolo, Alina Marazzi, Paolo Mereghetti, Alice e Alba Rohrwacher, Josh O' Connor, Joel Meyerowitz, Ermanno Cavazzoni, Giuseppe Schillaci, Alessandro Bergonzoni, Enzo D'Alò, Toni Servillo, Éric Toledano e Olivier Nakache, Paola Cortellesi, Andrée Ruth Shammah, Paola Malanga, Jeremy Thomas, Marisa Paredes, Chema Prado, Giuseppe Tornatore, i Manetti Bros., Vinicio Capossela e Stefano Ricci (artista e docente all'Accademia di Belle Arti, come Gualtiero Pontoni, che ha realizzato per la riapertura del Modernissimo un progetto artistico ad hoc), Pupi e Antonio Avati, Mario Martone, Vittorio Lingiardi, Giorgio Diritti.

Come prenotare

Al cinema si accede dal sottopasso all’angolo tra via Rizzoli e piazza Re Enzo. Un percorso che unisce passato e futuro, perché lì sotto c’era la via Emilia di epoca romana. I biglietti possono essere acquistati online o in biglietteria. Il costo del biglietto intero è di 6 euro; 3,5 euro la tariffa unica per le proiezioni speciali.