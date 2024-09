Monghidoro 1860: il racconto dei moti dalle colonne del Resto del Carlino

Bologna, 22 settembre 2024 – Era l’alba dell’8 agosto 1860 quando una folla di contadini inferociti e armati di fucili, pistole e falci circondò il borgo di Scaricalasino (l’antico nome di Monghidoro) e prese d’assalto la sede della Prefettura per rimuovere gli stemmi della monarchia sabauda ed issare i vessilli pontifici. L’istituzione della leva obbligatoria e la chiusura della dogana delle Filigare, località che ospitava un fiorente commercio di contrabbando, avevano scatenato il malcontento della popolazione civile. L’arrivo dopo poche ore di un distaccamento della Guardia Nazionale dalla vicina Loiano dimostrò che il tentativo di rivolta era del tutto velleitario: alla vista dei militi, i villici si diedero immediatamente alla fuga disperdendosi nelle campagne circostanti.

Nonostante la breve durata, l’episodio resta una pietra miliare per addetti ai lavori e appassionati di storia locale che hanno prodotto un gran numero di pubblicazioni e ricerche sull’argomento. Ad interessare maggiormente gli studiosi sono i profili dei leader carismatici della rivolta e gli strascichi successivi della vicenda, che è finita per intrecciarsi coi grandi eventi della storia militare e giudiziaria del Risorgimento italiano.

Un resoconto sulla “Vandea bolognese”

Anche il Resto del Carlino si occupò di questo rilevante fatto di cronaca: a distanza di una cinquantina d’anni dagli eventi, la firma dello storico quotidiano bolognese Fulvio Cantoni fornì un dettagliato resoconto critico degli eventi, in un articolo intitolato “Un tentativo vandeano sull’Appennino Bolognese nel 1860”.

Il giornalista ricostruì fedelmente la realtà della montagna emiliana dell’epoca: un’area geografica da poco unificata al nascente regno sabaudo e minata dalle contrapposizioni tra un “partito liberale, rappresentato da pochi della borghesia, i cattolici non osservanti e i liberi pensatori” e una “moltitudine ligia ai preti e fedelissima al Papa”.

L’attività del clero, il cosiddetto “partito nero” che trovava nell’arciprete di Loiano Don Magnani uno dei suoi esponenti più zelanti, nell’istigare la popolazione rurale con “continue sobillazioni ed eccitamenti al disordine contro il giogo dell’usurpatore Vittorio Emanuele” ebbe la conseguenza di scatenare una vera e propria rivolta armata.

I principali ispiratori del tumulto vengono descritti come “due giovani retti ed onesti, ma fanatici papalini: Assuero Ruggeri, piccolo proprietario dimorante a Cà de’ Rossi e Gaetano Prosperi, mugnaio di Lognola. Era soprannominato lo “Spirito”, epiteto che dimostrò di meritare: dopo il tumulto si diede alla latitanza per anni e riuscì a sfuggire con astuzia dalla prigionia, anche quando si dovette arrendere una prima volta alle truppe piemontesi. Rientrato nella montagna bolognese, si renderà poi colpevole dell’omicidio del vicebrigadiere Giacomo Sondaz, che lo sorprese a Cà de’ Rossi e cercò di arrestarlo. Condotto infine nelle carceri cittadine di San Giovanni in Monte, venne processato e condannato a morte. La ghigliottina si abbatté sul giovane mugnaio sugli spalti di Porta Lame. Erano le 7 del mattino del 15 dicembre 1863.

Monghidoro, 8 agosto 1860: i fatti

Furono loro a guidare un manipolo di rivoltosi, reclutati dalle campagne circostanti nei giorni precedenti, ad occupare il borgo. Al grido di “Viva il Papa! Viva Pio IX!, disarmarono un esiguo picchetto di Guardie Nazionali che era a custodia della residenza stessa, impadronendosi dei loro fucili, abbatterono e sfregiarono gli stemmi regii, trascinandoli a ludibrio e calpestandoli fra ogni sorta di vituperi e vilipendi. Poi il Prosperi e l’altro condussero la turba davanti alla Casa del Comandante della Guardia Nazionale.”

L’invasione, però, ebbe vita breve. Infatti, “cessata la prima sorpresa, subito furono avvisati dal grave fatto la Guardia Nazionale, l’Autorità Municipale ed i Carabinieri di Loiano. Immantinente partivano alla volta di Monghidoro un picchetto della Guardia Nazionale agli ordini del Capitano Dott. Amato Gamberini ed i Carabinieri, i quali tutti, unitisi coi militi nazionali del luogo, che si erano riavuti, assalirono quell’accozzaglia e la costrinsero ad allontanarsi sollecitamente ed a sbandarsi, lasciando un prigioniero.”

Gli insorti si diedero alla fuga in direzione dei territori ancora sottoposti al dominio papale e alcuni di loro non si arresero, arruolandosi nell’esercito pontificio e venendo catturati dopo la Battaglia di Castelfidardo.

Il giornale come fonte storica

L’attività giornalistica non riveste solo l’importante ruolo di garantire un’informazione libera, corretta e puntuale sulle vicende di stringente attualità, ma col passare degli anni gli articoli acquisiscono il valore di preziose testimonianze sulle realtà del passato. In molte ricerche storiografiche, le pubblicazioni a stampa sono un importante punto di riferimento per gli studiosi in virtù della loro versatilità: nel riportare gli eventi i giornalisti forniscono informazioni sul linguaggio, le modalità di comunicazione e il senso comune dell’epoca a cui appartengono. Il ruolo della stampa come strumento per la costruzione della memoria comune di una società o, in questo caso, di una comunità.