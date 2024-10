Show di Morandi a Liverpool, improvvisa ‘C’era un ragazzo’ con un gruppo di tifosi

Liverpool, 2 ottobre 2024 – C'era un ragazzo che come lui sognava una notte così. O che forse nemmeno nei sogni più generosi Gianni Morandi poteva immaginare di ritrovarsi un giorno di ottobre a Liverpool per seguire il suo Bologna scendere in campo nel tempio laico di Anfield, per una indimenticabile notte di Champions. E invece quel ragazzo di 79 anni ha realizzato un sogno.

Gianni Morandi davanti al museo dei Beatles di Liverpool (foto Instagram)

A poche ora dell'appuntamento con la storia, Morandi si è ritrovato davanti al museo dei Beatles, in Matthew Street, nel salotto di Liverpool. E lì, immancabile, è partita la richiesta di un gruppo di tifosi calamitati dalla presenza del Gianni Nazionale. "C'era un ragazzo che come, amava i Beatles e i Rolling Stones", ha intonato Morandi per qualche secondo, accompagnato dai tifosi. Momenti indimenticabili. Come tutto qui a Liverpool, del resto.