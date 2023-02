Mortadella artigianale: la migliore d’Italia è quella di Franceschini. Lo dice il Gambero Rosso

Simone Franceschini del Salumificio Franceschini premiato da Gambero Rosso

Bologna, 12 febbraio 2023 – La migliore mortadella artigianale d'Italia si fa in Valsamoggia. Si chiama Opera, ed è l'ultima nata nella gamma dei prodotti dello storico salumificio Franceschini. L'Emilia Romagna ha la cucina regionale migliore d'Italia: ecco la classifica La valutazione è quella del Gambero Rosso, che nella recente guida ai Grandi Salumi ha assegnato il massimo della valutazione (le tre fette) alla mortadella tenuta a battesimo nel 2018 da Simone, Paolo e Luisa: seconda generazione di un'azienda nata a Savigno nel 1964. Un risultato celebrato pochi giorni fa alla rassegna Taste di Firenze, vetrina gastronomica dove il salumificio bolognese ha portato l'insaccato-simbolo della nostra città. Emozionato e sorpreso Simone Franceschini, che coi suoi prodotti è noto nella realtà regionale, ma che per la prima volta approda a un'eccellenza nazionale. "E' un prodotto sul quale abbiamo fatto importanti investimenti. Fare la mortadella è un processo che richiede attrezzature che di solito sono appannaggio di realtà industriali mentre in una realtà artigianale si entra in un paradigma diverso. Serve passione, esperienza e una prospetiva nuova come l'uso di soli tagli pregiati: spalla e gola di carne di suino pesante padano, senza trippini, aromi o zuccheri e le spezie macinate...