Mostra dedicata a Simenon a Bologna: 10 curiosità da scoprire

Bologna, 17 aprile 2025 – Oggi il nostro podcast gratuito Il Resto di Bologna, ascoltabile gratuitamente qui sul nostro sito e su piattaforme come Spotify, vi racconta dieci curiosità sulla mostra Georges Simenon-Otto viaggi di un romanziere da pochi giorni inaugurata alla Galleria Modernissimo, un lavoro durato dieci anni, con la curatela di John Simenon e Gian Luca Farinelli e con materiale in arrivo da dieci archivi. Dalle celebri pipe, alle fotografie, fino alle copertine dei libri di Maigret: ci sono parecchi aneddoti da scoprire.

Parallelamente alla mostra e a cominciare da oggi le biblioteche del Settore biblioteche e Welfare culturale del Comune di Bologna, nell’ambito del Patto per la lettura di Bologna, organizzano un gruppo di lettura itinerante incentrato su alcuni romanzi di Simenon. Le biblioteche che ospiteranno il gruppo di lettura itinerante fino a marzo hanno scelto un’opera di Simenon in sintonia con le proprie vocazioni, specializzazioni e tematiche di interesse, nonché con le specificità del quartiere e del territorio. Si parte oggi alla Libreria Coop Zanichelli, in Piazza Galvani 1/h per confrontarsi su La camera azzurra di Georges Simenon, traduzione di Marina Di Leo, Adelphi 2003, e varie edizioni. Con la tessera Bologna Biblioteche sarà possibile acquistare il biglietto di ingresso alla mostra al prezzo ridotto di 11 euro anziché 14. La durata è di circa due ore e non è necessario avere il libro per partecipare.

b. c.