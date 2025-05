Mozart a Bologna, l’altra verità: "Così fu truccata la prova d’esame"

Bologna, 5 maggio 2025 – Quel giorno di ottobre del 1770, Wolfgang Amadeus Mozart si presentò al temibile esame di ammissione all’Accademia Filarmonica di Bologna. "Gli misero davanti un’antifona tolta dall’Antifonario, perché la musicasse a quattro voci in una camera accanto, dove fu condotto dal bidello che poi chiuse la porta", raccontò il padre Leopold che qualche mese prima aveva dovuto fermarsi a Bologna per un incidente e vi era tornato proprio perché il figlio potesse fregiarsi del prestigioso fregio accademico.

Amadeus aveva 14 anni ed era un ragazzo prodigio: aveva anche preso lezioni da padre Giovanni Battista Martini, stimatissimo ‘deus’ dell’Accademia. Eppure, solo soletto in quella stanza... sbagliò la prova d’esame, ma la ‘manina’ di padre Martini lo aiutò a sistemare tutto: il frate – secondo quanto hanno appurato gli storici – corresse l’elaborato di Amadeus che presentò così un compito perfetto. "Perché lo fece? E in cambio di cosa?", si chiede lo scrittore Luca Martini che da quell’episodio di storia della musica ha dipanato la trama noir del suo romanzo "La forma dell’odio" (Blonk editore). Martini immagina che dietro la ‘spintarella’ che il francescano e accademico diede a Mozart potesse esserci nientemeno che un patto oscuro di cui il padre di Amadeus fu complice. E nel romanzo riemerge così tutta un’altra storia (sia pure di totale finzione).

Martini, come le è nata l’idea di trasformare in thriller l’esame bolognese di Mozart?

"Perché quella storia mi accompagna e mi intriga fin da quando nel 1983 (avevo 12 anni) vidi il film ‘Noi tre’ di Pupi Avati che racconta appunto le giornate bolognesi di Mozart. E fin da allora mi sono chiesto perché padre Martini abbia voluto aiutare Amadeus a superare l’esame. Cosa lo legava a Leopold Mozart?".

Già, quale relazione c’era fra loro?

"Ovviamente la storia non ce lo dice. Qualcuno sostiene che Leopold avesse comperato l’esame del figlio. Io ho voluto spingermi ancora più in là con la fantasia dello scrittore, e ho pensato a una vicenda nata fra le strade di una Bologna sporca, cupa di notte, con molte tentazioni e vizi, di cui forse anche padre Martini non era esente".

Padre Martini con qualche scheletro nell’armadio? Un’ipotesi azzardata...

"Qualche purista, in effetti, non l’ha presa bene e mi ha criticato. Ma la mia è solo una fiction storica, come una sorta di realtà aumentata".

Secondo lei, davvero Mozart sbagliò la prova d’esame? O lo fece di proposito?

"Più ci penso, più mi convinco che Amadeus abbia voluto sbagliare appositamente. Nonostante la sua giovane età, era preparatissimo, aveva studiato tutti i giorni e l’antifona che gli venne presentata per l’esame l’aveva già preparata col maestro. Mi sembra strano che abbia potuto combinare un pasticcio".

E perché allora lo avrebbe fatto?

"Entra in gioco la relazione tra padre e figlio che ho cercato di esplorare anche in miei lavori precedenti (per esempio, "Mio padre era comunista", ndr). Nel caso di Mozart, credo che Amadeus volesse liberarsi dal giogo del padre, che lo portava in giro per l’Europa come una scimmietta ammaestrata: sbagliare la prova d’esame poteva essere un tentativo per sottrarsi alle decisioni di un ‘padre padrone’. Ma andò diversamente...".

Come si è documentato per scrivere questo romanzo?

"Ho studiato tutta la documentazione esistente sul passaggio bolognese di Mozart e le lettere, spesso buffe, che i Mozart scrissero durante i loro viaggi. Il musicologo Luigi Verdi ha accompagnato la mia ricostruzione delle vicende e dei luoghi e ha scritto anche la prefazione al libro".