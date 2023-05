Le mura di Bologna, la storia: le prime per difendersi dai barbari. Il podcast

Bologna, 9 maggio 2023 – Le cerchia dei Mille, quella più conosciuta e che racchiude il cuore del centro storico, è solo una delle cinta di mura che, nei secoli, hanno difeso Bologna. Sono in tutto tre, infatti, le strutture difensive di cui ancora resta traccia nella nostra città: questo è anche il tema della puntata di oggi de ‘il Resto di Bologna’, il podcast gratuito della redazione del Carlino che potete ascoltare sul nostro sito (basta inquadrare il QR Code in prima pagina locale) o sulle principali piattaforme come Spotify, Google e Apple Podcast.

A guidarci in questo salto nel passato Rolando Dondarini, già professore di Storia Medievale all’Università di Bologna ed ex consigliere comunale. La prima è la cosiddetta Cerchia di Selenite, costruita in seguito alle invasioni barbariche.

"Racchiudeva solo sui venti ettari, pari a quattro campi da calcio, quindi una porzione molto ristretta – spiega Dondarini –. I bolognesi di allora, su pressioni dei popoli del Nord e dell’Est, decidono di salvare solo una parte della città, quella centro orientale". La datazione al IV secolo è confermata anche dalle quattro Croci collocate nei punti di uscita (oggi le loro copie sono conservate in San Petronio).

La seconda cerchia, quella dei Mille, viene molto dopo, ma la datazione è stata per lungo tempo controversa: oggi si pensa che sia stata realizzata nel XI secolo ed era dotata di di 12-18 serragli. Nel XIII secolo si inizia poi a realizzare la terza cerchia di mura, che sorgeva più o meno dove oggi vediamo gli attuali viali di circonvallazione. "La realizzazione della parte in muratura fu laboriosa – illustra lo storico – nel 1371, e questo è un dato certo, la cerchia non era ancora finita".