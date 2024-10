Inaugurato il murale contro la violenza di genere: ‘Ombre del passato’ a Bologna

Bologna, 7 ottobre 2024 – A Bologna, il lunedì mattina si apre con l’inaugurazione del murale ‘Ombre del passato’ realizzato dalla street artist olandese JDL (Judith de Leeuw) su una parete della scuola primaria Bombicci, in via Turati.

L’opera è il coronamento di 'Tutta un’altra storia', a cura di Biografilm 2024 che ha coinvolto la comunità educativa minorile Oikos e il Centro sociale 2 agosto. Si tratta di un progetto d’inclusione sociale, dedicato ai ragazzi e ragazze in situazioni di marginalità e supportato dal Quartiere Porto-Saragozza e dall’Ambasciata dei Paesi Bassi, per il progetto 'Oltre il muro', contro la violenza di genere.

Ispirazione e concept emergono da un incontro che JDL ha avuto con una ragazza della comunità Oikos, molto giovane, ma piena di saggezza per via delle sue difficili esperienze. “Se scappi dalle ombre del passato, mi ha detto – racconta JDL – esse ti perseguiteranno, portandoti a una vita infelice. Ma se apri la scatola in cui si nascondono, puoi iniziare a costruire con loro una relazione forte e significativa, imparando lezioni di vita inestimabili”.

Questo murale, dunque, rappresenta il principio di un’importante conversazione con il passato. “Nessuno di noi – dichiara Willem van Ee, ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi in Italia – vorrebbe neanche l’ombra di violenza nel proprio passato, eppure guardando al presente succede ancora, ovunque. Ogni ora e ogni giorno. Nel mondo una donna su tre è vittima di violenza e questo non possiamo più accettarlo. Senza esitazione, di fronte a voi, bambini e bambine che avete tutto il diritto di crescere in sicurezza e senza ombre, dico basta alla violenza sulle donne, basta alla violenza di genere”.

L’augurio dell’ambasciatore Willem van Ee e della vicesindaca Emily Clancy che hanno partecipato all'inaugurazione, è quello di “creare un futuro migliore di piena uguaglianza, grazie alla collaborazioni di tutti, scuole, istituzioni e società civile; solo così, proprio come ci insegna quest'opera così evocativa, possiamo conversare con le ombre del passato e affrontare questa battaglia tutti insieme”.