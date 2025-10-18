Dov’è il murale per Zuppi fatto dallo street artist che ha celebrato papa Bergoglio

Bologna, 18 ottobre 2025 – Un sorridente Matteo Zuppi è da poco comparso sui muri della nostra città. A ritrarre l’arcivescovo di Bologna è stato lo street artist romano, Mauro Pallota, alias Maupal, durante una visita nel capoluogo bolognese.

La giocosa rappresentazione, visibile sotto i portici di via San Vitale all’altezza del civico 114 (dove c’è la sede della Fondazione per le scienze religiose), è comparsa ieri, venerdì 17 ottobre, e ricorda in alcuni dettagli quella, arcinota, che lo stesso artista aveva fatto a Roma nell’ottobre del 2016, nella quale aveva rappresentato l’allora papa Francesco disegnare, arrampicato su una scaletta, un particolare tris. In quest’opera di Maupal, comparsa nel Rione di Borgo, il tris dipinto dalle mani del pontefice era costituito da tre simboli della pace, e a far da palo c'era una guardia svizzera.

Lo stesso schema è stato riproposto, significativamente, a fianco allo stencil che rappresenta la versione "fumettosa" di Zuppi a Bologna. L’arcivescovo viene qui immortalato con in mano un pennello gocciolante di vernice dopo aver tracciato lo stesso tris simbolo di pace.

Oltre a ciò l’Arcivescovo stringe in mano una cartella con la scritta latina “Valores”, dalla quale spunta una sciarpa rossoblù. Anche in questo caso si tratta di una citazione: l’ultimo murale realizzato da Maupal per Bergoglio è proprio quella valigetta con la stessa scritta (che compare anche nell’opera in cui papa Francesco è stato realizzato nella postura da Superman). Da notare, che la sciarpa è sempre rossoblù: nel caso di Bergoglio in onore della sua squadra del cuore, il San Lorenzo di Buenos Aires.

I simboli attribuiti al cardinale Zuppi sono quelli di fede nel messaggio di pace e nei valori cristiani. Colpisce molto l'accostamento iconico con papa Francesco.

Il disegno ha riscosso successo sui social e sono in tanti a cogliere l’occasione per esprimere parole di apprezzamento per il ‘don Matteo’ che scorrazza a Bologna in sella alla sua bici. La speranza è che il destino dell’opera non sia analogo a quello dedicato a San Francesco che fu cancellata poche ore dopo la sua realizzazione tra le polemiche.