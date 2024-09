Musicisti bolognesi per il matrimonio vip di Ed Westwick e Amy Jackson: chi sono

Bologna, 31 agosto 2024 - Da Bologna alla Costiera Amalfitana per il matrimonio vip di Ed Westwick e Amy Jackson. Lui attore, lei modella, loro musicisti. Anche la creatività e la professionalità dei Krystal Kuartet hanno contribuito a rendere uniche le nozze dei due artisti. La star di "Gossip Girl", famoso per il ruolo di Chuck, ha detto il fatidico sì nel Cilento all’attrice britannica e Miss Teen Liverpool, nota anche per i suoi successi nel cinema indiano.

Proprio al Krystal Kuartet gli sposi hanno affidato la colonna sonora di un giorno così speciale. Un progetto creato dalla bolognese Ilaria Coratti, 30 anni. "Partecipare al matrimonio di Westwick e Amy Jackson è stata un'esperienza bellissima ed emozionante".

Ed Westwick e Amy Jackson sposi; a destra, le musiciste del Krystal Kuartet

Quanto tempo ci vuole ad organizzare la musica per un matrimonio così?

"L’organizzazione ha preso svariati mesi, contando anche la produzione di vestiti di scena che ha impegnato tantissimo tempo sia per me che per Greta (Rondelli, violinista, ndr)".

Avete partecipato ad altri matrimoni vip?

"Sì, per esempio quello di Gessica Notaro e Filippo Bologni".

Come siete stato contattati per il matrimonio di Ed Westwick e Amy Jackson?

"Siamo state contattati attraverso un’agenzia di Wedding planning che ci conosceva già, alla quale abbiamo presentato un progetto che è stato poi sottoposto a Ed e Amy, che hanno apprezzato il nostro lavoro".

Ilaria Coratti, 30 anni, ha fondato il Krystal Kuartet: un progetto che mette insieme molti musicisti, in gran parte bolognesi

Gli altri musicisti bolognesi presenti?

"I bolognesi eravamo io, Francesco Muzzi (il dj), Sara Marchesini (violinista) e Greta Rondelli (violinista) ma anche Altea e Giovanna di Domenico (la nostra violoncellista) ormai sono bolognesi di adozione. Poi c'era anche Martina Zaghi che ha partecipato al primo giorno in barca (il boat party di welcome)".

Come è nato il progetto Krystal Kuartet?

"L’ho fondato 4 anni fa, volevo avere la mia realtà che funzionasse secondo i miei principi etici e morali. L’idea di una realtà serena e produttiva mi poteva dare ciò che desideravo dalla vita: gestirmi il mio tempo e indipendenza. Dopo aver gestito in solitaria il Krystal Kuartet per i primi due anni, ho incontrato Altea Saraceni che mi ha affiancata nell’organizzazione e nei nuovi progetti, finché assieme non abbiamo fondato Krystal Entertainment, che si occupa di intrattenimento in generale e soprattutto di produzione musicale di band per eventi".

Una realtà che coinvolge molti musicisti?

"Musicisti e artisti sono una trentina, tra quartetto, cantanti, altri musicisti, fonici, project manager".

Che studi ha fatto?

"Ho studiato violino cominciando in tenera età seguita da mio papà, Stefano Coratti, che era violinista al teatro comunale di Bologna, per poi diplomarmi in conservatorio".

Il dj bolognese Francesco Muzzi: “Un matrimonio pazzesco”

Tra i musicisti bolognesi protagonisti al matrimonio vip sulla Costiera Amalfitana, anche Francesco Muzzi, produttore musicale di Bologna, 33 anni ("compiuti il 23 agosto, giorno dell'evento"), in versione dj.

Francesco Muzzi, produttore musicale di Bologna, 33 anni, è stato protagonista in versione dj al matrimonio vip di Ed Westwick e Amy Jackson

Muzzi, che percorso ha alle spalle? "Ho iniziato a suonare pianoforte quando avevo 7 anni. Poi a 13 la batteria, a 16 mi sono iscritto al Conservatorio a Bologna nella sezione di percussioni classiche. Ho finito 10 anni dopo e mi sono laureato in percussioni. Nel mentre , dato che ero appassionato di musica elettronica ho iniziato a produrre e fare il dj verso i 19/20 anni. Dai 20 ho continuato a prendere lezioni ho studiato molta produzione. Fino ai 27 anni ho fatto il dj nelle discoteche a Bologna come il Numa, il Matisse, il Cubo, il kinki , il Millennium. Poi ho conosciuto Ilaria, anche lei faceva il Conservatorio, abbiamo iniziato a collaborare a fare eventi: matrimoni,eventi aziendali.. Ci siamo conosciuti 3/4 anni fa".

Come è stato il matrimonio di Ed Westwick e Amy Jackson?

"Evento gigantesco, c'erano un sacco di persone famose. Molti attori, è stato emozionante perché ho visto dal vivo persone che da adolescente vedevo in tv. Matrimonio pazzesco, preparato molto bene. Stressante ma è andato tutto benissimo".

Che tipo di musica è stata scelta?

"Abbiamo fatto sia la prima parte in barca: il dj set, c'erano anche dei cantanti che hanno eseguito brani in italiano. Hanno scelto un sound molto italiano in stile Dolce vita. Il secondo giorno per il matrimonio vero e proprio abbiamo fatto diversi set: le ragazze con i violini hanno suonato alla cerimonia; poi c'è stato l'aperitivo dove abbiamo suonato io con la batteria elettronica e le ragazze con i violini elettrici e poi c'è stata la band composta da percussioni, tromba, tromboni, sax ; 4 cantanti e chitarra. Abbiamo fatto un party band prima del dj set. Il terzo giorno eravamo in un parco a strapiombo sul mare e abbiamo fatto un brunch, situazione rilassante con cocktail, piscina e ho messo sempre la musica.io Durante il pranzo si sono esibiti contati accompagnati dai sax".