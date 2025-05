Muti e i Berliner incantano il PalaDozza

Bologna, 2 maggio 2025 – Partono le prime note dell’Ouverture del Guglielmo Tell di Gioacchino Rossini, e i quattromila spettatori del PalaDozza si immergono nelle sinfonie dell’orchestra filarmonica più famosa al mondo. Dopo 74 anni, i Berliner Philharmoniker tornano a Bologna, diretti dal maestro Riccardo Muti, per inaugurare la 44esima edizione del Bologna Festival.

Era il 2 maggio 1951 quando l’orchestra si esibì per la prima volta in città, sotto la direzione di Wilhelm Furtwängler. Oggi, proprio il 2 maggio, il ritorno, in un concerto reso possibile grazie al sostegno di Francesco Bernardi, fondatore di Illumia: “La bellezza è il motore autentico della cultura e dell’arte. Per questo abbiamo scelto non solo di coprire interamente i costi dell’evento, ma anche di devolvere il ricavato a tre realtà che fanno del bene il loro centro: Fondazione Sant’Orsola, Ant e la Mongolfiera”.

Un evento che ha riacceso lo storico sodalizio tra Muti e i Berliner, nato nel 1972 e coltivato negli anni. Il pubblico ha accolto gli artisti con un caloroso applauso, che si è ampliato al termine di ogni esecuzione. Il programma ha spaziato dall’Ouverture del Guglielmo Tell rossiniana, a Le quattro stagioni di Verdi, per concludersi con la Sinfonia n.2 in Re maggiore op. 73 di Brahms. Tra i numerosi spettatori, anche personalità del mondo bolognese e delle istituzioni, tra cui il sindaco Matteo Lepore, l’assessore alla cultura Daniele Del Pozzo e il sottosegretario alla cultura Gianmarco Mazzi.

Fra gli altri, il questore Antonio Sbordone, il prefetto Enrico Ricci e Antonio Patuelli, presidente della Cassa di Ravenna. Nonostante la vastità dello spazio e i numeri imponenti, una speciale camera acustica ha permesso di ottimizzare l’ascolto, ricreando l’esperienza sonora tipica delle sale da concerto più prestigiose – come ha spiegato Maddalena Da Lisca, sovrintendente del Bologna Festival: “Aprire il nostro festival in questo modo è un sogno, e devo ringraziare Riccardo Muti per aver convinto i Berliner a suonare in uno spazio non convenzionale, con un pubblico ampio e variegato, contribuendo così allo scopo benefico dell’evento” ha concluso Da Lisca, lasciando poi spazio alle note sublimi dei Berliner e agli applausi incessanti della sala. “Si parla sempre di Europa a livello economico ed è giustissimo perché l’economia consente di ’portare il pane a casa’– ha chiuso il maestro –, ma la musica è il pane dell’anima. Questa filarmonica è uno degli esempi di cultura europea”.