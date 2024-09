È nato Leone Sinisa, il nome in onore del nonno Mihajlovic: l’annuncio e le foto

Bologna, 10 settembre 2024 – “È nato Leone Sinisa”. L'annuncio social arriva da parte del difensore del Genoa Alessandro Vogliacco, marito di Virginia Mihajlovic, figlia dell'ex tecnico rossoblù e di Arianna Mihajlovic.

I due avevano avuto una prima figlia, Violante, che da oggi ha un fratellino: manco a dirlo i neo genitori hanno voluto onorare la memoria di Sinisa attraverso il nome del nuovo arrivato: Leone come il carattere dell'ex tecnico rossoblù, Sinisa come il nonno. Coincidenza vuole che Leone Sinisa sia nato nel giorno della cittadinanza onoraria a Saputo, che ricordato la parabola di Mihajlovic in rossoblù.

Anche Arianna Mihajlovic ha postato le foto con sua figlia e il nuovo nipotino appena nato: tra due cuori rossi ha scritto “vita”.