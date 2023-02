Notte Bianca Bologna 2023, palazzi e musei fanno il pieno: è la vera performance di Art City

La suggestiva perfomance delle artiste iraniane all’Accademia di Belle Arti, uno degli eventi più importanti

Bologna, 4 febbraio 2023 – Si chiama Notte Bianca dell’arte, ma in molti spazi la gente è arrivata all’ora dell’aperitivo. Una miscela esplosiva, in effetti, quel momento in cui lo shopping del sabato si mixa – in questo giorno speciale – con la fantasia che è senza dubbio al potere. Ed è meglio cominciare presto, perché di cose da vedere ce ne sono tantissime. Il Palazzo comunale, ad esempio, è pieno di gente: alle Collezioni va in scena la performance dell’artista croato Slaven Tolj, che dagli anni Novanta fa questo: body art. Quello che presenta è quasi una preghiera, lo stemma della ex Jugoslavia davanti a lui che entra in scena come un qualsiasi spettatore ma che poi inizia a spogliarsi: l’unica voce è quella di ’Bella Ciao ’ che a tratti esce dallo smartphone e che per lui ha un significato forte. Il pubblico guarda in silenzio e attento, l’energia è intrisa di emotività. Art City White Night Bologna 2023 oggi, la guida agli eventi Tornare per strada è un bel contrasto, perché si fa fatica a camminare. E allora meglio salire in uno dei tanti palazzi aperti: da Orea Malià l’atmosfera è sempre quella spaesante...