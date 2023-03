Notte degli Oscar 2023 alla Cineteca di Bologna, tra scommesse e film: la programmazione

Bologna, 9 marzo 2023 – Manca davvero poco alla notte degli Oscar, e alla Cineteca di Bologna ci si prepara a vivere una serata speciale. Domani venerdì 10 marzo tutti in sala a scommettere sui vincitori con il direttore Gian Luca Farinelli e l’autore del ‘Dizionario del cinema’ Paolo Mereghetti. A seguire, proiezione dei film candidati agli Oscar tra cui l’orgoglio tutto bolognese: ‘Le Pupille’, il cortometraggio live action Alice Rohrwacher nella cinquina delle nomination.

Quando è la notte degli Oscar

La notte della cerimonia di consegna dei premi Oscar al Dolby Theatre è domenica 12 marzo alle 20, ora di Los Angeles. In Italia, sarà trasmessa a partire dalle 23,15.

Oscar 2023 in Cineteca: programmazione

In attesa degli Academy Awards del 12 marzo, domani venerdì 10 marzo alle 20.30 al Cinema Lumière, Paolo Mereghetti scommetterà sui prossimi vincitori, in compagnia del direttore della Cineteca Gian Luca Farinelli. Un’occasione per analizzare le candidature, proporre nuove nomination e decretare papabili vincitori.

A seguire, ci sarà la proiezione del candidato Oscar che inorgoglisce Bologna: ‘Le Pupille’ di Alice Rohrwacher, in corsa per la statuetta al Miglior cortometraggio. Il film in live action è interamente girato a Bologna, a dimostrazione del fatto che la città negli ultimi anni è sempre più scelta come location di film.

A seguire, alle 22.30 sempre al Lumière, ci sarà la proiezione di uno dei candidati all’Oscar come Miglior film internazionale: ‘The Quiet Girl’, esordio di Colm Bairéad, tratto dal racconto Foster di Claire Keegan.

Le pupille: trama

Dopo i racconti bucolici de ‘Le meraviglie’ e ‘Lazzaro felice’, la regista e attrice toscana Alice Rohrwacher si sposta in un orfanotrofio femminile durante la Seconda Guerra Mondiale.

‘Le Pupille’ segue le vicende di una bambina, Serafina, esclusa dalle sue compagne e poi additata come “cattiva” dalla madre superiora Fioralba. Il film in live action, girato in Super 16 e 35 mm, attraversa la rigidità degli schemi dell’orfanotrofio gestito da suore, senza rinnegare la cifra stilistica di Rohrwacher in bilico tra fiaba e realtà.

Come racconta la regista, è “Un film sui desideri puri e su quelli interessati, sulla libertà e sulla devozione, sull’anarchia che all’interno del rigido collegio può fiorire nella mente di ognuno. Le bambine obbedienti non possono muoversi, ma le loro pupille possono ballare la danza scatenata della libertà”.

Il corto, girato interamente a Bologna, è stato prodotto da Carlo Cresto-Dina e dal regista Alfonso Cuarón, ed è stato distribuito in esclusiva su Disney+.

Oscar 2023: dove vederli in tv

Si può vedere in diretta la premiazione degli Academy Awards alle 23.15 del 12 marzo su Sky Cinema Oscar al canale 303 di Sky, Sky Uno al canale 108 e in chiaro su Tv8. La diretta streaming della cerimonia degli Academy Awards sarà disponibile anche in streaming su Now.

Diversamente, si possono recuperare le parti più importanti della cerimonia il giorno dopo, lunedì 13 marzo alle 21,15 con Il meglio della notte degli Oscar 2023 su Sky Cinema Oscar, Sky Uno e Tv 8.

Elenco film candidati agli Oscar 2023

Nomination Miglior film

“All Quiet on the Western Front”

“Avatar: The Way of Water”

“The Banshees of Inisherin”

“Elvis”

“Everything Everywhere All at Once”

“The Fabelmans”

“Tár”

“Top Gun: Maverick”

“Triangle of Sadness”

“Women Talking”

Miglior Regista

Todd Field (“Tár”)

Dan Kwan and Daniel Scheinert (“Everything Everywhere All at Once”)

Martin McDonagh (“The Banshees of Inisherin”)

Ruben Ostlund (“Triangle of Sadness”)

Steven Spielberg (“The Fabelmans”)

Migliore Attrice protagonista

Cate Blanchett (“Tár”)

Ana de Armas (“Blonde”)

Andrea Riseborough (“To Leslie”)

Michelle Williams (“The Fabelmans”)

Michelle Yeoh (“Everything Everywhere All at Once”)

Miglior Attore protagonista

Austin Butler (“Elvis”)

Colin Farrell (“The Banshees of Inisherin”)

Brendan Fraser (“The Whale”)

Paul Mescal (“Aftersun”)

Bill Nighy (“Living”)

Miglior Attrice non protagonista

Angela Bassett (“Black Panther: Wakanda Forever”)

Hong Chau (“The Whale”)

Kerry Condon (“The Banshees of Inisherin”)

Jamie Lee Curtis (“Everything Everywhere All at Once”)

Stephanie Hsu (“Everything Everywhere All at Once”)

Miglior Attore non protagonista

Brendan Gleeson (“The Banshees of Inisherin”)

Brian Tyree Henry (“Causeway”)

Judd Hirsch (“The Fabelmans”)

Barry Keoghan (“The Banshees of Inisherin”)

Ke Huy Quan (“Everything Everywhere All at Once”)

Milgior Costume

“Babylon”

“Black Panther: Wakanda Forever”

“Elvis”

“Everything Everywhere All at Once”

“Mrs. Harris Goes to Paris”

Miglior Suono

“All Quiet on the Western Front”

“Avatar: The Way of Water”

“The Batman”

“Elvis”

“Top Gun: Maverick”

Miglior Canzone originale

“Applause” from “Tell It like a Woman”

“Hold My Hand” from “Top Gun: Maverick”

“Lift Me Up” from “Black Panther: Wakanda Forever”

“Naatu Naatu” from “RRR”

“This Is a Life” from “Everything Everywhere All at Once”

Miglior Musica originale

“All Quiet on the Western Front”

“Babylon”

“The Banshees of Inisherin”

“Everything Everywhere All at Once”

“The Fabelmans”

Miglior Sceneggiatura non originale

“All Quiet on the Western Front”

“Glass Onion: A Knives Out Mystery”

“Living”

“Top Gun: Maverick”

“Women Talking”

Miglior Sceneggiatura originale

“The Banshees of Inisherin”

“Everything Everywhere All at Once”

“The Fabelmans”

“Tár”

“Triangle of Sadness”

Miglior Cortometraggio live-action

“An Irish Goodbye”

“Ivalu”

“Le Pupille”

“Night Ride”

“The Red Suitcase”

Miglior Film straniero

"All Quiet on the Western Front" (Germania)

"Argentina, 1985" (Argentina)

"Close" (Belgio)

"EO" (Polonia)

The Quiet Girl" (Irlanda)

Miglior Film d'animazione

“Guillermo del Toro’s Pinocchio”

“Marcel the Shell With Shoes On”

“Puss in Boots: The Last Wish”

“The Sea Beast”

“Turning Red”

Miglior Cortometraggio animato

“The Boy, the Mole, the Fox and the Horse”

“The Flying Sailor”

“Ice Merchants”

“My Year of Dicks”

“An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It”

Miglior Film documentario

“All That Breathes”

“All the Beauty and the Bloodshed”

“Fire of Love”

“A House Made of Splinters”

“Navalny”

Miglior Trucco e acconciature

“All Quiet on the Western Front”

“The Batman”

“Black Panther: Wakanda Forever”

“Elvis”

“The Whale”

Migliore Scenografia

“All Quiet on the Western Front”

“Avatar: The Way of Water”

“Babylon”

“Elvis”

“The Fabelmans”

Miglior montaggio

“The Banshees of Inisherin”

“Elvis”

“Everything Everywhere All at Once”

“Tár”

“Top Gun: Maverick”

Migliore Fotografia

“All Quiet on the Western Front”

“Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths”

“Elvis”

“Empire of Light”

“Tár”

Migliori Effetti speciali

“All Quiet on the Western Front”

“Avatar: The Way of Water”

“The Batman”

“Black Panther: Wakanda Forever”

“Top Gun: Maverick”