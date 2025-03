Aspettando la notte degli Oscar al cinema Medica in centro a Bologna

Bologna, 2 marzo 2025 – Sono le 21 e al Pop Up cinema Medica un serpentone di giovani aspetta di entrare all’l Wonder Pictures Oscar Party. La fila punteggia via Monte Grappa mentre nel cielo si muovono fasci di luci. Ci sono anche l’attrice Chiara Francini, “solo Andrea Romeo poteva convincermi”, dice; e il cantante Frankie hi-nrg mc.

Tutti alla notte di festa, organizzata dalla casa di distribuzione bolognese I Wonder Pictures con il circuito Pop Up cinema e dedicata alla cerimonia di premiazione di Hollywood. La platea veste da look audaci, fosforescenti, body aderenti, latex lilla, calze blu che contrastano il verde smeraldo dei pantaloncini, top gialli e cappellini da baseball. Tutti in tema The Substance di Coralie Fargeat, film candidato a ben cinque statuette (Miglior film, Miglior regia, Miglior sceneggiatura originale, Miglior attrice protagonista, Demi Moore, e Migliori trucco e acconciature) e distribuito da I Wonder.

All’ingresso gli ospiti ricevono una shopper nera, targata The Subastance e I Wonderfull, che contiene, tra le tante cartoline cinematografiche, il ‘Tomboloscar’, pronostico da compilare sui vincitori della lunga notte, e una scatola di pasticche. Niente di allarmante: anche queste omaggiano il film e la protagonista, che le assume, assieme ad altri rimedi, per essere la versione migliore e più giovane di se stessa.

Mentre si aspetta l’inizio del red carpet americano, a Bologna si fa il tifo per Fargeat, iniziando dalla proiezione della sua opera prima, Revenge, intensa ed emozionante con protagonista l'attrice e modella italiana Matilda Lutz. Tra gli influencer presenti, che commentano i candidati, ci sono la giornalista Barbara Tarricone, Francesco Gullo (fragullove) Artesettima, Slim Dogs, Chiara Cecilia Santamaria (Machedavvero), Daniele Giannazzo (daninseries), Sonia Serafini, Valentina Ariete.

Nelle passate edizioni degli Oscar, I Wonder ha celebrato il successo di Everything Everywhere All at Once (2023) e quello di La Zona d'interesse, lo scorso anno.