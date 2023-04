Nuova fidanzata di Cesare Cremonini, spunta un altro nome

Bologna, 6 aprile 2023 – È trascorso un giorno dalla bomba e già i nuovi rumors sembrano soppiantare quelli di ieri: è caccia al nome della nuova fidanzata di Cesare Cremonini, la popstar di Bologna reduce dal suo lungo viaggio americano dove ha promesso l’arrivo di nuova musica.

Ma le sorprese, evidentemente, non finivano lì. Cesare avrebbe infatti taciuto la sua nuova love story con una misteriosa giornalista.

A rivelare la professione della nuova fiamma del cantante è stato il settimanale Chi. Il magazine ha parlato di una giovane giornalista tra le più quotate della scena televisiva. E se ieri il nome più ipotizzato era quello di Giorgia Cardinaletti – volto noto del Tg1 e con cui Cremonini avrebbe un appuntamento (lavorativo) il prossimo 13 aprile –, oggi è Dagospia a contrattaccare.

Secondo il noto sito gossip, la misteriosa giornalista che avrebbe fatto breccia nel cuore di Cremonini sarebbe Vera Spadini, volto della MotoGP su Sky.

Prima del suo concerto di Imola nel 2022, Cesare Cremonini si è raccontato in un’intervista a proprio a Vera Spadini in uno speciale andato in onda il 10 luglio scorso su Sky Sport. A ben vedere, i due avrebbero passioni in comune: lo sport, i motori e la musica.