Nuovi biglietti Radiohead Bologna: come funziona il resale ufficiale e link per acquistare gli ultimi posti

Bologna, 12 ottobre 2025 – “Dal 13 ottobre in poi i biglietti per Radiohead Europe 2025 potrebbero essere disponibili sulle piattaforme di rivendita ufficiali, venduti al valore nominale (più eventuali commissioni applicabili) dai possessori di biglietti che non potranno più partecipare agli spettacoli. Queste sono le uniche piattaforme ufficiali di rivendita e trasferimento biglietti”. Firmato Radiohead.

Così domani, dalle 11 di mattina, orario annunciato da Ticketmaster sulla propria piattaforma, tornano in vendita i biglietti (qui il link) per i concerti a Bologna del gruppo rock britannico. Quanti saranno i ticket disponibili? Tutto da vedere. Infatti, il resale ufficiale per acquistare gli ultimi biglietti, è sì un sistema di rivendita sicura, che prevede biglietti ceduti al prezzo originario più eventuali commissioni di servizio. Ma, allo stesso tempo, dipenderà da quante saranno le persone che rinunceranno, biglietti alla mano da un mese, a uno dei live in programma nelle date del 14, 15, 17 e 18 novembre all’Unipol Arena.

Un meccanismo, quello del resale, pensato per combattere il secondary ticketing e tutelare i fan, evitando che i biglietti diventino merce di speculazione. Per partecipare al resale però dovrebbe servire un codice di accesso, ottenuto dagli utenti che si erano registrati in precedenza. Ovvero coloro che il 12 settembre, quando uscirono i biglietti finendo sold-out in pochissime ore, rimasero senza niente in mano. Ecco perché chi non è in possesso del codice dovrebbe restare quindi escluso da questa seconda possibilità. Una scelta, questa, che non è piaciuta a tutti i fan, con un nuovo rapido esaurimento dei biglietti previsto.

Oltre alle quattro date a Bologna ci sarà il resale anche per Madrid, Londra, Berlino e Copenhagen. Tutto questo perché i Radiohead, pronti a tornare sul palco tutti insieme in Italia dopo 7 anni (a Bologna l’assenza invece arriva a 13), continuano a confermarsi come una delle band più attese e amate al mondo. Sono tantissimi infatti i fan che attendono di rivedere finalmente dal vivo Thom Yorke, Jonny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O’Brien e Philip Selway.

I prezzi dei biglietti variano a seconda delle date: a Bologna per il parterre in piedi si pagava 100 euro più le commissioni. Per i biglietti che comprendono un posto a sedere si andava dai 70 ai 135 euro, in base alla posizione. Per i super fan invece il tagliando “fast-track- status Vip Seating” è stato di 225 euro.