Identità a tavola

Valerio Baroncini
Identità a tavola
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Spiagge indennizziFrancesca AlbaneseCibi fermentatiMigliori vini classifica 2026SagreSan Locca Day
Acquista il giornale
Cultura e spettacoliNuovi biglietti Radiohead Bologna: come funziona il resale ufficiale e link per acquistare gli ultimi posti
12 ott 2025
REDAZIONE BOLOGNA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cultura e spettacoli
  4. Nuovi biglietti Radiohead Bologna: come funziona il resale ufficiale e link per acquistare gli ultimi posti

Nuovi biglietti Radiohead Bologna: come funziona il resale ufficiale e link per acquistare gli ultimi posti

Sul sito ufficiale del gruppo rock britannico saranno disponibili alcuni ticket limitati, caricati da chi non riuscirà ad andare. C’è anche il link che rimanda alle quattro date di novembre a Bologna. Modalità, tempi e costi

La band dei Radiohead sul palco e la homepage del sito che sarà attivo per la rivendita dei biglietti per le quattro date a Bologna

La band dei Radiohead sul palco e la homepage del sito che sarà attivo per la rivendita dei biglietti per le quattro date a Bologna

Per approfondire:

Bologna, 12 ottobre 2025 – “Dal 13 ottobre in poi i biglietti per Radiohead Europe 2025 potrebbero essere disponibili sulle piattaforme di rivendita ufficiali, venduti al valore nominale (più eventuali commissioni applicabili) dai possessori di biglietti che non potranno più partecipare agli spettacoli. Queste sono le uniche piattaforme ufficiali di rivendita e trasferimento biglietti”. Firmato Radiohead.

Così domani, dalle 11 di mattina, orario annunciato da Ticketmaster sulla propria piattaforma, tornano in vendita i biglietti (qui il link) per i concerti a Bologna del gruppo rock britannico. Quanti saranno i ticket disponibili? Tutto da vedere. Infatti, il resale ufficiale per acquistare gli ultimi biglietti, è sì un sistema di rivendita sicura, che prevede biglietti ceduti al prezzo originario più eventuali commissioni di servizio. Ma, allo stesso tempo, dipenderà da quante saranno le persone che rinunceranno, biglietti alla mano da un mese, a uno dei live in programma nelle date del 14, 15, 17 e 18 novembre all’Unipol Arena.

Un meccanismo, quello del resale, pensato per combattere il secondary ticketing e tutelare i fan, evitando che i biglietti diventino merce di speculazione. Per partecipare al resale però dovrebbe servire un codice di accesso, ottenuto dagli utenti che si erano registrati in precedenza. Ovvero coloro che il 12 settembre, quando uscirono i biglietti finendo sold-out in pochissime ore, rimasero senza niente in mano. Ecco perché chi non è in possesso del codice dovrebbe restare quindi escluso da questa seconda possibilità. Una scelta, questa, che non è piaciuta a tutti i fan, con un nuovo rapido esaurimento dei biglietti previsto.

Oltre alle quattro date a Bologna ci sarà il resale anche per Madrid, Londra, Berlino e Copenhagen. Tutto questo perché i Radiohead, pronti a tornare sul palco tutti insieme in Italia dopo 7 anni (a Bologna l’assenza invece arriva a 13), continuano a confermarsi come una delle band più attese e amate al mondo. Sono tantissimi infatti i fan che attendono di rivedere finalmente dal vivo Thom Yorke, Jonny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O’Brien e Philip Selway.

I prezzi dei biglietti variano a seconda delle date: a Bologna per il parterre in piedi si pagava 100 euro più le commissioni. Per i biglietti che comprendono un posto a sedere si andava dai 70 ai 135 euro, in base alla posizione. Per i super fan invece il tagliando “fast-track- status Vip Seating” è stato di 225 euro.

9 foto

Bologna, 30 settembre 2025 - Si parte subito forte. Perché la voglia di musica è tanta e il pubblico ha sempre fame.

Bologna lo sa bene e si appresta a una nuova, scoppiettante stagione di show dal vivo: tre mesi di fuoco, fino al 2026 e poi oltre, perché i nomi che bollono in pentola per il prossimo anno promettono scintille.

L’elenco dei concerti è lungo e i lettori farebbero bene a prende subito carta e penna per cominciare a segnare un po’ di date. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata