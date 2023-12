Tommaso Stanzani, arriva il nuovo singolo ‘M'ama non M’ama’ Già presentato in anteprima da Fiorello a Viva Rai 2, il brano, prodotto al Mob studio di Roma da Simone Poccia, è il primo dei sei che comporranno l’Ep dell’artista di Sant’Agata Bolognese in uscita nel 2024 e di cui è anche autore