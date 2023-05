Ogr, la lotta contro l’amianto in scena al teatro Galliera di Bologna

Bologna, 9 maggio 2023 – La tragedia dell'amianto va in scena al teatro Galliera di

Bologna. Dopodomani debutta ‘Alte Riparazioni’, lo spettacolo di Donatella Allegro realizzato in collaborazione tra Afeva-Cgil, l'Assemblea legislativa regionale dell'Emilia-Romagna e dal Comune di Bologna, che racconta la storia e il dramma della lotta degli operai delle Officine Grandi Riparazioni delle Ferrovie dello Stato di Bologna contro l'amianto killer che ancora oggi costa la vita a migliaia di lavoratori e loro famigliari.

Lo spettacolo andrà in scena per la prima volta l’11 maggio alle 11 al cinema Galliera per gli studenti. Saranno presenti la presidente dell'Assemblea legislativa Emma Petitti, l'assessore alla Scuola del Comune di Bologna, Daniele Ara, e la presidente del Quartiere Navile, Federica Mazzoni.

Le testimonianze dei lavoratori

In “Alte riparazioni” rivivono le testimonianze degli operai Ogr e loro famigliari Noella Bardolesi, Giuseppe Daini, Gianni Dal Monte, Salvatore Fais e Romeo Zazzaroni tratte dal documentario

'Ogr-Le Officine della Memoria: storia di lavoro, amianto e lotte per la salute’. “Quella delle Ogr di

Bologna non è solo una storia del passato e non è solo una vicenda di dolore e sconfitte: è anche e soprattutto una storia di lavoratori, di mobilitazione e di determinazione per conquistare la sicurezza sul lavoro e la sicurezza ambientale, una lotta che nelle Officine Grandi Riparazioni raggiunge il suo culmine nel passaggio tra gli anni Settanta e gli anni Novanta del secolo scorso e che oggi non possiamo considerare né vinta né sorpassata", spiegano gli autori.