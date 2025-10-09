Atenei intolleranti
Sergio Gioli
Atenei intolleranti
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto dopo l'incidenteCorteo BolognaMaestra 24 anniMarche risiko giuntaSuperbonusChef emiliano romagnoli
Acquista il giornale
Cultura e spettacoliOlly infiamma l’Unipol Arena: grandi emozioni e tanta energia
9 ott 2025
REDAZIONE BOLOGNA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cultura e spettacoli
  4. Olly infiamma l’Unipol Arena: grandi emozioni e tanta energia

Olly infiamma l’Unipol Arena: grandi emozioni e tanta energia

L’artista genovese in concerto a Casalecchio (Bologna) è tornato sul palco con l’album "Tutta la vita (sempre)": applausi del pubblico che ha cantato tutti i successi del vincitore del Festival di Sanremo

Olly infiamma l’Unipol Arena: grandi emozioni e tanta energia
Per approfondire:

Bologna, 9 ottobre 2025 - Grandi emozioni ieri sera con Olly (foto) , all’anagrafe Federico Olivieri, all’Unipol Arena di Casalecchio. L’energia del vincitore del Festival di Sanremo, con quel Balorda nostalgia ancora quinto in classifica, ha infiammato il pubblico che ha cantato in coro tutti i suoi successi. Il 24enne artista genovese, è tornato sul palco con l’album "Tutta la vita (sempre)".

Olly in concerto a Bologna: guarda le foto Chiodo, canotta nera, jeans strappati e occhiali da sole: con un look semplice ma una grande carica Olly ha regalato emozioni ai suoi fan. "Tenendo fede al titolo dell’album, di ‘vita’ in questi mesi ce n’è stata tantissima", ammette il cantante. Uscito il 26 settembre, Tutta vita (sempre) conta brani inediti come Depresso fortunato e la stessa Il brivido della vita. "Sono nate dieci giorni dopo Sanremo– spiega – nel corso delle due settimane di decompressione che mi sono regalato sul Lago Maggiore, assieme a qualche amico fra cui un tatuatore, che durante il soggiorno me ne ha fatti altri quattro. Le altre tra la primavera e l’estate. Come noi non c’è nessuno, che è Per due come noi in chiave acustica, ce l’avevo da due anni". 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata