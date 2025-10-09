Olly infiamma l’Unipol Arena: grandi emozioni e tanta energia

Bologna, 9 ottobre 2025 - Grandi emozioni ieri sera con Olly (foto) , all’anagrafe Federico Olivieri, all’Unipol Arena di Casalecchio. L’energia del vincitore del Festival di Sanremo, con quel Balorda nostalgia ancora quinto in classifica, ha infiammato il pubblico che ha cantato in coro tutti i suoi successi. Il 24enne artista genovese, è tornato sul palco con l’album "Tutta la vita (sempre)".

Olly in concerto a Bologna: guarda le foto Chiodo, canotta nera, jeans strappati e occhiali da sole: con un look semplice ma una grande carica Olly ha regalato emozioni ai suoi fan. "Tenendo fede al titolo dell’album, di ‘vita’ in questi mesi ce n’è stata tantissima", ammette il cantante. Uscito il 26 settembre, Tutta vita (sempre) conta brani inediti come Depresso fortunato e la stessa Il brivido della vita. "Sono nate dieci giorni dopo Sanremo– spiega – nel corso delle due settimane di decompressione che mi sono regalato sul Lago Maggiore, assieme a qualche amico fra cui un tatuatore, che durante il soggiorno me ne ha fatti altri quattro. Le altre tra la primavera e l’estate. Come noi non c’è nessuno, che è Per due come noi in chiave acustica, ce l’avevo da due anni".