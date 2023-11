Olmi, concerto di Natale in San Petronio: “Note di pace per l’Ucraina”

Bologna, 21 novembre 2023 – Note di pace, note di speranza. Sarà un concerto speciale quello che andrà in scena il 2 dicembre nella basilica di San Petronio, alle 21: l’ingresso sarà a offerta libera e il ricavato andrà in una raccolta fondi a favore dei bambini ucraini colpiti dalla guerra (info: concerto2dicembre@gmail.com).

Un evento nato grazie alla sinergia tra diversi attori in campo, dalla Young Musicians European Orchestra al Rotary club, dall’Aerco (l’Associazione Emilia-Romagna Cori) alla Curia, fino alla Regione, al Cidim e al ministero della Cultura, che porterà a suonare nel cuore della città il coro ucraino dei bambini di Ternopil, quello di voci bianche del Teatro Comunale e altri 250 coristi da tutta la regione, su musiche di Mozart, Kreisler, Respighi e Haendel.

A raccontare il concerto di Natale nella puntata di oggi del podcast il Resto di Bologna è il maestro Paolo Olmi, direttore della Ymeo (lo potete ascoltare qui sotto oppure sulle principali piattaforme di riproduzione come Spotify o Apple podcast).

Maestro, come nasce l’idea?

"In maniera casuale, come spesso succede nella vita. Da sempre abbiamo un legame particolare con l’Ucraina, anche grazie alla Guildhall Music School di Londra, dove ho insegnato per tanti anni. Ma qualche mese fa mi sono imbattuto nel video di una mia conoscente, che insegna musica in una scuola media di Ternopil: nel filmato c’erano dei bambini bravissimi che cantavano con il cappotto in classe".

Come mai?

"Perché non solo non hanno il riscaldamento, ma nemmeno le finestre, distrutte sotto il fragore delle bombe".

Così ha deciso di invitarli a Bologna?

"Ho pensato di chiedere all’insegnante se volessero fare qua quelle canzoni di Natale. Il caso ha voluto che tutto si è poi unito a un altro progetto".

Quale?

"Per combinazione il Rotary ha deciso di fare un concerto per sostenere le attività del cardinale Matteo Zuppi, che periodicamente invita bambini ucraini da noi. Così abbiamo mescolato le due cose...".

Chi altro ci sarà, poi?

"Abbiamo invitato un giovanissimo violinista di 20 anni, brasiliano: Guido Felipe Sant’Anna. Poi mi sono rivolto all’Aerco, che ha lanciato una call a tutti i cori dell’Emilia-Romagna: hanno risposto in 250 coristi".

Grande partecipazione.

"Se contiamo i 40 bimbi ucraini, più altri 40 artisti del Comunale, si arriva a oltre 300 persone sul palco... ".

