Oltre le nuvole, 8 giugno a Bologna concerto solidale per l'alluvione in Romagna: ecco gli ospiti

Bologna, 30 maggio 2023 - Bologna vuole dare un aiuto concreto alla Romagna e alla popolazione colpita dall’alluvione e lo fa attraverso la musica. ‘Oltre le nuvole’ è il concerto solidale per l'Emilia-Romagna che giovedì 8 giugno, dalle 17 del pomeriggio nel parco delle Caserme Rosse di via di Corticella (durante il 'Sequoie music park'), richiamerà alcuni dei principali artisti della scena musicale per devolvere interamente il ricavato dell’evento alla raccolta fondi messa in piedi dalla Regione. La parola chiave è tempestività.

Un grande show a fin di bene, con un costo del biglietto di 25 euro. Il gruppo Quotidiano Nazionale (il Resto del Carlino, la Nazione, il Giorno, Luce!) seguirà l’evento passo passo come media partner, con Unipol Arena e Lavoropiù come partner, oltre a tanti altri sponsor. I biglietti sono sono acquistabili su www.oltrelenuvole.org tramite le piattaforme TicketOne, Boxer Ticket e TicketSms che, per l’occasione, hanno rinunciato all’aggio.

“Non possiamo perderci per strada le persone - commenta il sindaco Matteo Lepore -: dobbiamo mettere in campo tutte le soluzioni possibili per far sì che i cittadini abbiano un rimborso del 100 per cento sui danni dell’alluvione. In attesa dei provvedimenti del Governo, abbiamo bisogno di tutte le altre risorse per dare sostegno a chi è in difficoltà, come chi ha bisogno di un alloggio. E così tutto quello che sarà raccolto in questa iniziativa, servirà a chi vivrà un disagio sul lungo-medio periodo: questo dimostra ancora una volta che Bologna è una squadra che si attiva quando c’è bisogno, un ‘metodo bolognese’ che continuiamo a portare avanti perché prezioso”. Alle Caserme Rosse la capienza massima è di cinquemila persone.

Gli artisti sul palco

Ci saranno sicuramente Willie Peyote, Ex-Otago, Extraliscio, Giusy Ferreri, Inoki, Gianmaria, Olly, Murubutu, Paolo Benvegnù, Federico Aicardi, Valeria Mancini, Federico Poggipollini, Disco Club Paradiso, DrefGold e Omar Pedrini. Ma non solo, perché sul palco saranno addirittura in 25: la line up definitiva è ancora in via di definizione e verrà svelata domani 31 maggio alle 11.

“Tutto sarà devoluto a chi è in difficoltà, le regole del gioco per noi sono che si lavora gratis - puntualizza Claudio Sabattini, presidente dell’Unipol arena -. Tutto quello che sarà l’incasso, dai ricavi degli sponsor alla biglietteria, fino alle entrate del bar, andrà in beneficenza, con il commercialista che garantirà la parte fiscale. Ringrazio per la fiducia che ci è stata data nel rendere tutto questo possibile: abbiamo quindici sponsor e siamo già arrivati a mezzo milione di fondi”.

E proprio mentre il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in vista nei territori feriti della Romagna, la regione si unisce in un unico, grande coro per dare voce e aiuto a chi si trova in ginocchio: “Sarà un cammino lungo e faticoso per tutti - aggiunge Gianmaria Manghi, capo della segretaria politica del governatore Stefano Bonaccini -: quello che ci conforta è la presenza delle grande istituzioni territoriali. Poi c’è tutto quello che arriva da queste iniziative: sul conto corrente che abbiamo istituito attraverso l’agenzia regione per la Protezione civile siamo arrivati a 30 milioni di euro in pochi giorni. E’ un dato eccezionale, c’è chi ha contribuito con un euro, chi con dieci e chi con un milione. Tutti hanno dato il massimo per concorrere al processo di ricostruzione”.

“Questa tragedia ha pochi precedenti e ha sconvolto tutti - sottolinea Agnese Pini, direttrice di Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno -. La prima domanda che ci siamo posti al giornale è cosa si può fare oltre quello che facciamo a prescindere, cioè raccontare e stare il più vicino possibile alle persone, per porre freno agli effetti del disastro. Quello che si può fare ancora è donare la propria parte e rispondere al richiamo di chi ha bisogno: il ‘Carlino’ lo fa sostenendo questa sera di musica, arte, cultura, beneficenza. Tutti gli attori si stanno muovendo per rendere possibile l’evento in tempi brevissimi, perché ci sono decine di migliaia di persone che hanno perso tutto e allora anche un gesto come un concerto è importante perché ravviva la partecipazione della comunità”.

“Anche in questo caso stiamo dimostrando la grande solerzia e la professionalità degli emiliano romagnoli - chiosa Matteo Naldi, direttore marketing di Lavoropiù -, che hanno permesso di compiere una mezza impresa. Questa emergenza non è finita: siamo ancora in un momenti di grande crisi e possiamo cercare di dare il nostro piccolo per alleviare il più possibile le difficoltà di chi soffre, per poi ricostruire insieme”.

Lista partner completa

Il concerto è stato ideato e promosso da Unipol Arena, QN il Resto del Carlino e Lavoropiù. Patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna, dal Comune di Bologna e da Bologna Città Creativa della Musica Unesco. Partner tecnici: le agenzie Piave Digital Agency e Rete Doc. Hanno contribuito alla realizzazione dell’evento: Monrif, Lavoropiù, Gruppo Montenegro, Gruppo Unipol, Unipol Arena, Marposs, Coswell, Comet, Tyche, FAAC, Barilla, San Benedetto, Alcenero, Valsoia.