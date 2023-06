Oltre le nuvole, a Bologna il concerto per gli alluvionati. Etraliscio, Gassman, Ferreri: i big sul palco

Bologna, 5 giugno 2023 – Cresce l’attesa per ‘Oltre le nuvole’, il concerto di giovedì 8 giugno che vedrà sul palco delle Caserme Rosse di via di Corticella (durante il 'Sequoie music park') 25 dei più grandi artisti della scena musicale italiana. Tutto il ricavato dell’evento, ideato e promosso da Unipol Arena, Qn-Resto del Carlino e Lavoropiù, sarà devoluto alla raccolta fondi messa in piedi dalla Regione per aiutare le popolazioni delle zone alluvionate.

Chi ci sarà sul palco

Grandi nomi della musica italiana si alterneranno sul palco dalle 17 a mezzanotte. Willie Peyote è tra i cantanti che ha risposto subito alla chiamata. “La solidarietà viene anche prima del fatto artistico – ha detto il rapper – è un piccolo gesto per gli alluvionati”. Anche Paolo Benvegnù ha dato subito la sua disponiblità: "Sono rimasto attonito davanti agli eventi delle scorse settimane – ha raccontato – perché ogni volta che la natura travolge ogni logica umana ci si dovrebbe porre la domanda perché non ci si limiti ad abitare il pianeta, ma si pretenda di dominarlo creando i presupposti di certe catastrofi".

Anche Giusy Ferreri, Ex-Otago, Mirco Mariani e i suoi Extraliscio, Inoki, gIANMARIA, Olly, Murubutu, Paolo Benvegnù, Federico Aicardi, Federico Poggipollini, Disco Club Paradiso, DrefGold e Omar Pedrini, oltre a Martina Colombari hanno aderito immediatamente all’iniziativa. A questi nomi, si sono aggiunti subito dopo Lo Stato Sociale, Arisa, Leo Gassman, Shade, Federica Carta, Iside, Guera, Merk & Kremont, Rovere, Clavdio ed Emanuele Aloia.

Dove trovare i biglietti

Il costo del biglietto è di 25 euro. Il gruppo Quotidiano Nazionale (il Resto del Carlino, la Nazione, il Giorno, Luce!) seguirà l’evento passo passo come media partner, con Unipol Arena e Lavoropiù come partner, oltre a tanti altri sponsor. I biglietti sono sono acquistabili su www.oltrelenuvole.org tramite le piattaforme TicketOne, Boxer Ticket e TicketSms che, per l’occasione, hanno rinunciato all’aggio.