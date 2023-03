Oscar 2023, ‘Le pupille’ di Alice Rohrwacher candidato come miglior cortometraggio

Le regista Alice Rohrwacher e la locandina di "Le pupille"

Bologna, 12 marzo 2023 – Prendete una favola innocente, dal gusto retrò, venti piccole protagoniste e gli squarci della città che compaiono continuamente sullo schermo. Dal portico di San Luca, all’ex chiesa di San Barbaziano di via Cesare Battisti, fino al Pio Istituto delle Sordomute povere di via della Braina. Sono gli ingredienti che Alice Rohrwacher ha messo dentro a ‘Le Pupille’, candidato all’Oscar come miglior cortometraggio live action. Prodotto da Alfonso Cuaron, si ispira a una lettera che nel 1971 Elsa Morante inviò all’amico Goffredo Fofi, in cui si narra di venti orfanelle che, durante la guerra, vivono in un istituto e si preparano al pranzo di Natale. Una tormentata Valeria Bruni Tedeschi spera possa far pregare con più foga le orfanelle, chiamate a intercedere per il ritorno a casa del suo amante, promettendo loro una torta enorme. Per le suore, con Alba Rorwacher superiora, è un gesto scellerato quel sacrificio di zucchero, farina e 70 uova in tempo di carestia e vogliono trasformarlo in una captatio benevolentiae indirizzata al cardinale.

Oggi, nei Pop up Cinema, si parte da mezzogiorno con tutti i film I Wonder Pictures nominati agli Academy Award. Aspettando la lunga notte degli Oscar, dalle 21,30 al Pop Up Medica 4k con Oscar Party e ricevimento, Red Carpet e il più apprezzato look Oscar. Dalle 23.15 fino alle 5 del mattino, proiezione in diretta del Red Carpet Oscar 2023 e a seguire proiezione della lunga notte. Per chi resiste fino alla fine: brindisi e colazione.