Ozzy Osbourne tour 2023 a Bologna, la star dei Black Sabbath si arrende: cancellata la data all’Unipol Arena

Ozzy Osbourne, storico frontman dei Black Sabbath

Bologna, 1 febbraio 2023 – I problemi di salute mettono i bastoni tra le ruote anche al ‘Crazy train’ dell’heavy metal. Ozzy Osbourne lo scrive sulla sua pagina facebook: “Mai avrei immaginato che i miei giorni di tour sarebbero finiti così. Al momento il mio team sta pensando a dove potrò esibirmi senza dover viaggiare di città in città e paese in paese”. Ergo, tour di concerti 2023 sospeso e – chiaramente – anche data cancellata all’Unipol Arena prevista per il 12 maggio.

A spiegare i guai di salute è lo stesso cantante: “Come tutti sapete, quattro anni fa, questo mese, ho avuto un grave incidente, dove mi sono danneggiato la spina dorsale”.

Una caduta che sta avendo ripercussioni in queste ultime settimane, tanto da imporre alla star la difficile decisione. “Il mio unico e unico scopo in questo periodo è stato tornare sul palco – continua -. La mia voce canterina è a posto. Tuttavia, dopo tre operazioni, trattamenti con le cellule staminali, interminabili sessioni di fisioterapia e, più recentemente, un trattamento innovativo di Cybernics (HAL), il mio corpo è ancora fisicamente debole”.

E Ozzy ringrazia anche i fan per la loro grande fedeltà, perché hanno pazientemente tenuto i “biglietti per tutto questo tempo, ma in tutta coscienza, sono giunto alla consapevolezza che non sono fisicamente in grado di fare le mie prossime date del tour europeo/Regno Unito, poiché so che non potrei affrontare il viaggio necessario”, conclude.