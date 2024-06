Padel mania con Totti, Vieri e Toni. Torneo rosa con Noemi Bocchi e Michela Persico

Bologna, 22 giugno 2024 – È cominciata alle 10 di questa mattina al Country Club Racket World di Villanova di Castenaso la terza edizione dell'Illumia Padel Cup ExA. Il torneo di padel, ormai punto fermo dell'estate sportiva in terra bolognese, richiama anche quest'anno più di trenta tra protagonisti ed ex calciatori della massima serie ormai dediti allo sport con pallina e racchetta.

Illumia Padel Cup a Castenaso: tanti campioni in campo con la racchetta. Al torneo partecipano anche mogli e fidanzate

Nomi eccellenti come i campionissimi Francesco Totti, Christian Vieri, Luca Toni, Gigi Di Biagio, Paolo Di Canio, Samir Handanovic e Roberto Mancini ma anche giocatori del calibro di Demetrio Albertini, Alejandro Gomez, Diego Perotti, German Denis, Stefano Fiore, Giuliano Giannichedda e Nicola Amoruso.

Per non parlare degli ex rossoblù Stefano Torrisi, Davide Moscardelli, Luca Ceccarelli, Cristian Zaccardo e Tomas Locatelli che dell'evento è uno degli ideatori dal 2022.

Una bella sinergia d'intenti tra l'ex centrocampista del Bologna di Gazzoni, Marco Bernardi, presidente di Illumia, e Mario Trebbi del Country.

Non meno importanti le quote rosa in azione sui campi da gioco. Già, perché anche fidanzate, mogli e compagne dei calciatori si cimentano nel tabellone femminile del torneo: "È bello essere qua anche quest'anno per giocare, divertirsi, stare insieme agli amici e fare del bene", racconta Noemi Bocchi al fianco del suo Totti.

Sulla stessa lunghezza d'onda Michela Persico, da pochi giorni moglie del difensore della Juventus Daniele Rugani: "È il secondo anno che sono qua - sottolinea -. Non gioco a padel con continuità e non me li alleno tutti i giorni ma è una disciplina divertente e pure dispendiosa fisicamente. Un'attività alla portata di tutti".

Capitolo beneficenza. Il torneo Illumia Padel Cup ExA, infatti, ha anche una coda benefica con un aiuto concreto a favore de 'La Mongolfiera Odv', realtà che si occupa delle famiglie con bambini con disabilità alle prese con costi sanitari e scolastici in ascesa.

Domani, epilogo della manifestazione, pronta una cena di gala per raccogliere fondi e tendere la mano a chi è meno fortunato.