Padre Marella, una mostra per il centenario. “Aiutateci ad aiutare i poveri”

Bologna, 10 febbraio 2025 – “Padre Marella ha lasciato un segno profondo e indelebile, che ancora oggi possiamo toccare con mano e riscoprire attraverso il senso profondo di questa mostra".

Sono più di sessanta le opere esposte a Palazzo d’Accursio. Quadri che artisti e collezionisti bolognesi, di nascita o d’adozione, hanno deciso così di donare all’Opera di Padre Marella, in occasione del centesimo anniversario dall’arrivo del beato nella città felsinea: ogni pezzo esposto si presenta come un ponte tra passato e futuro, "custodendo da un lato la sua memoria e guardando, dall’altro, alle sfide contemporanee della solidarietà". Chiunque lo desideri, potrà richiedere una di queste creazioni all’indirizzo di posta elettronica per sostenere l’Opera, in prima linea nel sostegno delle persone fragili.

"Il territorio bolognese conserva ancora vivida la memoria di Padre Marella, un uomo straordinario che ha tracciato un solco indelebile nella nostra storia. Dopo la scomparsa di padre Gabriele Digani, che aveva ereditato il suo messaggio, è importante che i bolognesi sappiano che il loro lavoro continua pur senza la loro presenza fisica – sottolinea Marco Mastacchi, presidente dell’Opera di Padre Marella -. La nostra associazione, infatti, prosegue nel dare assistenza ai poveri: speriamo che con la vendita delle opere, tutte diverse fra loro, ci sia così anche un ritorno economico e una risposta concreta per la città".

"Padre Marella è diventato un tutt’uno con questa città dal primo momento in cui arrivò qui – aggiunge Mons. Giovanni Silvagni, vicario generale dell'Arcidiocesi di Bologna – e l’iniziativa di mettere a disposizione opere d’arte in sua memoria è un modo per risaldare ulteriormente questo legame". La mostra ‘L’arte della carità’, inaugurata ieri, è stata realizzata grazie al contributo di Emilbanca e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del Comune, della Chiesa di Bologna e della Città di Venezia: sarà possibile visitarla fino al 27 febbraio nelle giornate di martedì, mercoledì, giovedì, sabato, domenica dalle 10 alle 18 e il venerdì dalle 15 alle 18,30, con ingresso gratuito. Sono inoltre esposte (e anche queste possono essere richieste) le opere di ex studenti del liceo Arcangeli, vincitori del concorso indetto da Ucai.

"Questa mostra è un omaggio alla sua memoria - conclude la vicesindaca Clancy - ma anche un invito a riscoprire l’attualità del suo messaggio" Memoria che, ricorda Anna Maria Bastia, curatrice della mostra, "è ancora viva in tutti noi".