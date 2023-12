Le star del cinema proiettate sulle mura di Palazzo Zambeccari per il ‘Celebrities Christmas Carpet’

Mancavano solo loro. I divi del cinema in carne e ossa. Perché in foto c’erano per davvero. E che foto quelle di Luigi De Pompeis, uno dei più noti fotoreporter delle manifestazioni cinematografiche mondiali, proiettate su mega schermi collocati ai bordi del tappeto rosso della lunga galleria di ingresso a Palazzo Zambeccari dove giovedì sera si è svolta la serata “Celebrities Christmas Carpet”. In perfetto stile da Festival del Cinema le mura cinquecentesche di questo palazzo che, con il porticato del ’700, si affaccia sull’elegante via Farini, si sono dati appuntamento le signore più eleganti della città, gli industriali e i professionisti più accreditati sotto le Due Torri.

Per festeggiare le imminenti feste natalizie l’evento “Celebrities Christmas Carpet” è stato organizzato dalla sorelle Francesca e Maria Luigia Goldoni, diventate di recente proprietarie uniche dell’intero Palazzo Zambeccari. Ad accogliere i prestigiosi ospiti c’era un suggestivo allestimento multimediale con cui le immagini erano accompagnate da una colonna sonora dedicata.

Un felice connubio tra fotografia e musica, curato da Fonoprint. Si è brindato fino a sera tardi con Champagne La Cuvée Brut Laurent-Perrier che, per l’occasione, ha presentato le immagini del Premio Oscar Morgan Freeman, testimonial della più esclusiva Cuvée Grand Siècle della Maison Francese.

Sorprendente la degustazione di un’autentica novità, l’Americano Elegante, un cocktail che vanta come ingrediente fondamentale il Bitter Ambrosiano, liquore nato da un’idea di Luigi Sangermano, dalle componenti perfette per questa mixology. Equilibrio di sapori e aromi in assoluta armonia che rendono la preparazione unica. Gli ospiti sono stati ricevuti dalle splendide modelle in abiti di Atelier Emé, make-up scintillante creato dai make-up artist Diego dalla Palma per Celebrities, acconciate con gran classe da I Brunelleschi. In questo ambiente, estremamente chic, allestito con sedute design di Adrenalina, gli ospiti sono stati fotografati come delle vere “Star” dai reporter di Spazio Labo’.

I pregiati calici di Champagne Laurent-Perrier e il suggestivo “Americano Elegante” sono stati abbinati alle delizie finger food preparate da Longevity Kitchen in esclusiva per l’evento. L’accurato servizio di sala è stato gestito dai ragazzi dell’Istituto Alberghiero Veronelli di Casalecchio, sotto l’occhio vigile dei loro insegnanti, Valentino Friolo e Giuseppe Marsiglione. Ogni dettaglio era super accurato, come l’outfit, estremamente fashion di “La Bottega Mi Và” delle hostess. La serata è stata animata dal sound di Papa Dj.

Nato a Roma nel 1978, il fotografo professionista Luigi de Pompeis è stato di recente autore della mostra fotografica “Tutte le Stelle portano a Roma” alla Festa del Cinema nella Capitale. Membro dell'associazione Fotoreporter Professionisti Associati (FPA), collabora con l'agenzia fotogiornalistica internazionale Alamy. I suoi servizi sono pubblicati sui più importanti magazine d’Europa e del mondo. Francesca e Maria Luigia Goldoni sono nipoti di Luigi Goldoni, fondatore dell’Hatù di Casalecchio di Reno (Bologna), la storica azienda bolognese produttrice di profilattici e, con il caucciù (la materia prima), anche di tettarelle per biberon e succhiotti. Passata di mano nel 1987 all’inglese Lig (London international group), l’Hatù chiuse definitivamente i battenti a fine maggio 1998.

"Palazzo Zambeccari – rivelano le sorelle Goldoni – lo avevamo in società con la Seci dei Maccaferri. Andata fallita questa, abbiamo rilevato all’asta la sua quota. Il Palazzo era stato ristrutturato nel 1995, per decenni aveva ospitato anche la sede provinciale del Psi, Partito socialista italiano".